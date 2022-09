Douze idées pour défendre et renforcer la promotion de l'identité québécoise : l'Institut de Recherche sur le Québec interpelle les partis politiques

MONTRÉAL, le 19 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la campagne électorale bat son plein et que les partis politiques se livrent une lutte pour former le prochain gouvernement, l'Institut de Recherche sur le Québec (IRQ) publie, aujourd'hui, un texte afin d'interpeller les différents partis concernant les thèmes au sujet desquels l'IRQ a réalisé des études ou autrement pris position. L'Institut de Recherche sur le Québec s'en réjouit : plusieurs avancées prônées depuis longtemps par celui-ci ont été réalisées, à tout le moins en partie, au cours des dernières années, mais malgré les progrès, il est indéniable qu'il reste du chemin à faire. Il présente donc Douze idées pour renforcer la défense et la promotion de l'identité québécoise, dans le cadre de la campagne électorale 2022, en ciblant quatre domaines bien précis.

« Les domaines prioritaires pour l'identité nationale où des avancées doivent continuer d'être défendues, complétées ou entreprises sont ceux de la laïcité et de l'intégration, du français langue commune, de la mémoire nationale et des institutions démocratiques. L'IRQ souhaite que les partis politiques s'engagent à défendre et compléter ces avancées, en plus d'en réaliser d'autres. » indique Guillaume Rousseau, directeur scientifique de l'IRQ.

Pour chacun de ces domaines, trois idées sont mises de l'avant. Qu'il s'agisse de protéger et promouvoir la Loi sur la laïcité de l'État, de réclamer des modifications au droit linguistique fédéral afin qu'il soit plus favorable au français, de renforcer l'enseignement de l'histoire nationale dans les cursus scolaires ou de poser des gestes unilatéraux visant à accroître la liberté du Québec, l'IRQ espère que ces douze idées trouveront écho auprès des partis politiques. Si elles sont une liste de mesures favorables à l'identité québécoise, issues directement ou indirectement de recherches de haut niveau, elles sont aussi plus que cela. Par leur cohérence d'ensemble et la vision d'avenir qui s'en dégage, elles constituent une politique ambitieuse de redressement national digne d'une deuxième Révolution tranquille. Il ne reste qu'à espérer que les partis politiques œuvrant sur la scène québécoise sauront se monter à la hauteur.

Pour lire le texte de l'IRQ Douze idées pour renforcer la défense et la promotion de l'identité québécoise : http://irq.quebec/publications/douze-idees-2022

Fondé en 2002, l'IRQ a pour mission de susciter, de soutenir et de diffuser des recherches et des textes d'opinion sur des sujets touchant le développement du Québec, la défense de ses intérêts vitaux et de l'identité qu'ils traduisent. Lieu d'échanges, de concertation et de débats entre les groupes et les individus qui réfléchissent et agissent pour bâtir le Québec, l'IRQ se situe au carrefour de l'observation et de l'action.

