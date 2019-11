Douze agences montréalaises s'associent à Eulerian, pionnier européen de l'optimisation des campagnes marketing

Accenture Interactive, Bloom, Cossette et Cossette Media, Dialekta, Forsman & Bodenfors, Labelium, Radiance, Webtmize et quatre autres agences ont toutes fait certifier leurs experts par Eulerian Inc. dans le but de faire bénéficier leurs clients de technologies d'analyses marketing de pointe, fondées sur la mégadonnée.

MONTRÉAL, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Eulerian, chef de file dans l'analyse de la mégadonnée et l'optimisation des campagnes numériques, a conclu une série de partenariats avec douze des agences marketing montréalaises les plus dynamiques et innovantes. L'entreprise confirme ainsi son intégration dans le marché québécois. Ensemble, les partenaires vont pouvoir aider les annonceurs à améliorer leur expérience client et optimiser leurs investissements en marketing et publicité, à l'aide d'une technologie inégalée sur le marché réunissant collecte, attribution et gestion de données (DMP).

« Le marché québécois est en pleine croissance et dispose d'un riche tissu de marques désireuses de tester de nouveaux canaux marketing pour rejoindre leur clientèle, déclare Akim Bellour, chef de la direction de Eulerian pour l'Amérique du Nord. Ces partenariats arrivent à une époque où les annonceurs désirent plus de transparence et d'objectivité sur les placements médias. En proposant un outil de mesure éthique, fondé sur la mégadonnée, Eulerian vient répondre à cette nécessité tout en affinant l'expérience finale vécue par le consommateur québécois ».

Les tendances consommateurs évoluent très rapidement et les points de contact entre les commerçants et leurs clients se multiplient. Si bien qu'aujourd'hui un des enjeux majeurs des directeurs marketing est d'analyser avec précision le parcours d'achat de leurs clients et de définir des modèles d'attribution pour optimiser leurs investissements publicitaires. Les annonceurs manquent souvent d'outils pour collecter, traiter, analyser et activer cette multitude de données. Pourtant, les cyberacheteurs sont de plus en plus nombreux dans la province : en 2018, le total des achats en ligne au Québec était évalué à 10,5 milliards de dollars, en hausse de 27 % par rapport à 20171.

« Nos clients viennent nous voir avec un objectif clair : performer et rejoindre le plus de consommateurs possibles de manière pertinente. Ils veulent savoir, pour chaque campagne, quel média a été le plus déterminant dans la vente et apprendre à connaître le rôle et l'impact réel de chacun de leurs canaux marketing. C'est une analyse que l'on peut maintenant facilement produire avec les outils d'Eulerian », explique Martin Perron, chef de la direction de Bloom.

« Deux acheteurs sur trois vont passer par plusieurs canaux (en ligne et hors ligne) avant de réaliser leurs achats. Notre rôle n'est pas tant d'investir le budget média de nos clients que de les aider à prendre les meilleures décisions, en temps réel, pour atteindre leurs objectifs. Tout ce qui nous aide à mieux définir les profils de consommateurs, les processus d'achat et le rôle de chaque canal dans le parcours client nous intéresse. Eulerian nous permet justement de mieux maîtriser les coûts d'acquisition tout en nous donnant plus d'agilité dans nos approches, enjeux clés du commerce de détail », ajoute Anne Bougel, PDG de Labelium Canada.

Concrètement, ces alliances ont pour objectif d'apprendre aux experts de chacune des agences comment tirer profit des technologies d'Eulerian. Après une formation générale, ils ont passé avec succès un test et se sont vu remettre un certificat attestant de leur capacité à accompagner leurs clients dans la configuration, l'utilisation et l'optimisation de la suite technologique.

« Les données sont au cœur de la croissance des marques et la combinaison " plateforme d'attribution + DMP " est un outil de prédilection pour tous ceux qui souhaitent en tirer avantage. Avec le partenariat Eulerian, nous pouvons avoir une meilleure compréhension du parcours consommateur. Cela nous permet d'être plus pertinents et d'offrir une expérience personnalisée avec des points de contact optimaux afin d'arriver à des conversions plus rapidement et à moindre coût pour tous nos clients » précise Marine Abbou, vice-présidente opérations et data chez Radiance.

Accenture Interactive, Bloom, Cossette et Cossette Media, Dialekta, Forsman & Bodenfors, Labelium, Radiance, Webtmize et quatre autres agences constituent les premiers partenaires stratégiques d'Eulerian, qui travaille également avec plusieurs clients locaux de renom, et entend développer d'autres collaborations.

« Notre technologie est novatrice sur le marché. Nous voyons clairement depuis un an une accélération des réflexions sur ces sujets et nous constatons qu'elle vient répondre aux besoins de nombreux directeurs marketing, conclut Akim Bellour. Par le biais de ces partenariats stratégiques nos équipes techniques gardent une veille permanente sur les usages afin de faire évoluer la plateforme en fonction des contextes du marché ».

À propos d'Eulerian Inc.

Créée en 2002 et comptant près de 100 collaborateurs répartis entre le Canada, la France, l'Espagne et l'Italie, Eulerian Inc. est un chef de file de l'analyse et de l'optimisation en temps réel des opérations de marketing numérique. Grâce à sa solution innovante, l'entreprise, forte de dix-sept années de recherche et développement, accompagne plus de 150 clients dans 35 pays.

Au Québec, Eulerian est fière d'entretenir une collaboration durable avec des annonceurs et agences majeurs tels que : Loto-Québec, Aimia (Air Canada), Tourisme Montréal, Mont Tremblant, Cossette, Radiance, Bloom, Labelium.

Répondant à des normes éthiques précises, la suite Eulerian combine trois briques technologiques : une collecte de la mégadonnée fiable et exhaustive, un module d'attribution média et une plateforme de gestion de la donnée (Data Management Platform). Eulerian est ainsi en mesure d'identifier avec précision les interactions entre les marques et leurs utilisateurs et de déterminer le parcours client (customer journey). Elle les aide ainsi à ajuster le plus finement possible leurs campagnes marketing et donc à maximiser leur croissance. En 2017, Eulerian a été sélectionnée dans le Magic Quadrant for Digital Marketing Hubs de Gartner, aux côtés des plus grands éditeurs mondiaux de technologies, et a également été reconnue par Forrester en septembre 2019.

