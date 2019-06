Double prix OCTAS pour le Musée de la civilisation et son MLab Creaform

QUÉBEC, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Musée de la civilisation s'est vu décerner deux prestigieux prix OCTAS pour la mise en place de son MLab Creaform. Ces distinctions ont été remises lors de la 33e édition de la Grande soirée des OCTAS qui s'est tenue hier soir au New City Gas, à Montréal. Présenté par le Réseau ACTION TI, cet événement couronne chaque année les meilleurs projets TI et numériques.

Sélectionné dans les catégories « Ministère et société d'État (24 employés ou moins sur le projet) » et « Prix Technopolys », le MLab Creaform s'est démarqué notamment par son originalité et sa créativité. Les membres des deux jurys ont d'ailleurs souligné le caractère novateur du projet et son dynamisme, de même que sa contribution exceptionnelle à l'essor de l'industrie des technologies. Ces prix témoignent donc des nombreux efforts déployés par les équipes du Musée de la civilisation afin de développer et d'intégrer l'expérience numérique dans l'ensemble de ses activités publiques et organisationnelles, mais également toute l'audace dont fait preuve l'institution à travers ses différents projets.

Un projet novateur

S'inspirant à la fois des « Fab Labs », « Media Labs », « Maker Spaces » et autres « Living Labs », le MLab Creaform rassemble la communauté, le public, les groupes scolaires, les gens d'affaires et l'équipe du Musée de la civilisation autour de l'intégration du numérique dans les domaines culturel et muséal. Tout en favorisant l'appropriation du numérique et en stimulant l'innovation muséale, ce laboratoire numérique permet aux visiteurs de s'initier au numérique et à la technologie - robotique, modélisation et impression 3D, programmation, électronique, production vidéo, traitement d'images, et bien d'autres - ainsi qu'aux cultures numériques. Son approche est unique au monde.

Le projet s'inscrit dans le Plan culturel numérique du Québec et a été réalisé avec le soutien de précieux partenaires tels que Creaform, le ministère de la Culture et des Communications, le Secrétariat à la Capitale-Nationale, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, la Ville de Québec, le Cégep Garneau et Libéo, ainsi que de plusieurs autres collaborateurs.

Citation :

« C'est avec grande fierté que nous recevons ces prestigieuses distinctions qui font l'éloge de l'engagement exceptionnel de nos équipes dans la création d'une expérience muséale numérique innovante et audacieuse, tant sur le plan humain que numérique. Le MLab Creaform incarne l'une des nombreuses initiatives mises en place par le Musée de la civilisation afin de rendre accessible la culture numérique à toutes et à tous. Nous sommes donc très heureux de voir ces efforts reconnus et récompensés. »

Stéphan La Roche, directeur général du Musée de la civilisation

Faits saillants :

Malgré son accès limité (laissez-passer obligatoire), le MLab Creaform a accueilli plus de 27 000 visiteurs depuis son ouverture en avril 2018 ;

Parmi ces visiteurs, 56 % sont des jeunes, et 44 % sont des adultes;

Une vingtaine d'activités, de projets et de prototypes ont été réalisés en collaboration avec la communauté et l'équipe du Musée (ateliers, conférences, formations, démonstrations, prototypage, nouvelles expériences muséales, etc.) ;

Un appel à projets numériques innovants a été lancé auprès des entreprises (en collaboration avec la Ville de Québec) et de la communauté. Les projets retenus seront réalisés d'ici 2020;

Un programme interne de développement de compétences numériques a été mis sur pied : le Potager numérique. Chaque semaine, l'ensemble des employés sont invités à se rendre au MLab Creaform pour assister à un atelier de création et d'expérimentation, à une conférence ou à une discussion autour d'enjeux actuels soulevés par le numérique.

