Dote Timer accélère son entrée sur le marché mondial en créant un vif intérêt lors de la Hong Kong Electronics Fair

Elle gagne en popularité auprès des acheteurs internationaux, marquant une étape importante sur la scène mondiale, et démontrant un potentiel de croissance à la plus grande exposition électronique d'Asie

SÉOUL, Corée du Sud, 30 octobre 2024 /CNW/ - Dote Timer by Smartdong School a franchi une étape importante vers la pénétration du marché mondial en participant à la Hong Kong Electronics Fair. Organisée par le Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), la Foire est l'une des trois principales expositions électroniques mondiales, avec le CES et le MWC. Il s'agit du plus grand salon professionnel des TI et de l'électronique en Asie, rassemblant de nombreuses entreprises et acheteurs mondiaux pour présenter des technologies et des produits novateurs. La participation à cet événement témoigne de la reconnaissance des prouesses technologiques et du potentiel de croissance d'une entreprise, ce qui en fait une plaque tournante clé de l'industrie.

Dote Timer vise l’expansion mondiale avec sa participation à la Hong Kong Electronics Fair

L'application Dote Timer aide les utilisateurs à gérer leur temps efficacement et à rester concentrés sur l'atteinte de leurs objectifs. Les principales caractéristiques comprennent une minuterie, des analyses et des statistiques, des options de dons et un journal. Les utilisateurs peuvent notamment se rassembler dans un espace métavers 2D pour rivaliser et collaborer, améliorant ainsi leur productivité grâce à l'interaction.

Lors de la Foire de cette année, Dote Timer a suscité un vif intérêt de la part des acheteurs et des consommateurs internationaux, jetant les bases de son expansion à l'étranger. Sa conception minimaliste, son interface intuitive et son accent sur les fonctions de gestion du temps et de productivité axées sur le métavers et l'IA ont été particulièrement bien accueillis. Dote Timer a reçu des propositions de collaboration de divers intervenants internationaux, démontrant son avantage concurrentiel sur les marchés mondiaux.

Le niveau élevé de demandes de renseignements et d'intérêt des acheteurs internationaux à l'événement a renforcé la confiance de l'entreprise dans ses perspectives d'expansion mondiale. Dote Timer a également attiré l'attention des secteurs des affaires et de l'éducation, renforçant sa réputation sur les marchés internationaux.

Na Jun Gyu, chef de la direction de Smartdong School, le développeur de Dote Timer, a fait remarquer : « La participation à la Hong Kong Electronics Fair marque un tournant critique pour l'expansion mondiale de Dote Timer. « Nous sommes ravis de partager la valeur de notre produit avec un groupe cible plus vaste alors que nous continuons de croître à l'échelle mondiale. « Il est gratifiant de constater que notre philosophie de gestion du temps et de productivité ciblées résonne auprès des marchés internationaux. »

Misant sur l'élan donné par la Hong Kong Electronics Fair, Dote Timer prévoit d'élargir ses collaborations avec divers pays et d'intensifier ses efforts de marketing international.

Pour toute demande de renseignements sur les produits, visitez le site Web de Dote Timer (https://dotetimer.com) ou envoyez un courriel à [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2542775/Dote_Timer_Sets_Sights_Global_Expansion_Participation_Hong_Kong_Electronics.jpg

SOURCE Smartdong School