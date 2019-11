Dossiers médicaux des Québécois : les intrusions se multiplient

SHERBROOKE, QC, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'AGISQ, la voix des archivistes médicaux du Québec, n'est aucunement surprise des révélations concernant des intrusions répétées dans les dossiers médicaux personnels des Québécoises et des Québécois.

« Nous sommes toujours aussi préoccupés par la gestion de la sécurité des données personnelles au sein des établissements de santé et services sociaux du Québec. Nous répétons depuis trop longtemps que les ressources actuelles et les stratégies déployées sont insuffisantes pour gérer adéquatement les risques reliés à la consultation ou l'utilisation inadéquate des données médicales personnelles », déplore M. Alexandre Allard, président de l'AGISQ.

L'AGISQ s'explique mal que la journalisation des accès, qu'elle réclame depuis des années, ne soit toujours pas généralisée au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Cette simple procédure permettrait d'améliorer considérablement la traçabilité des consultations des dossiers médicaux et de favoriser la sécurité des données classées électroniquement. L'AGISQ doit également réitérer une demande récurrente à l'endroit des budgets octroyés aux établissements afin d'assurer la sécurité des données personnelles des citoyens : les fonds disponibles sont nettement insuffisants pour faire face aux défis inhérents à la protection des données personnelles à notre époque.

L'AGISQ rappelle enfin qu'à titre d'association représentant les experts de l'information clinique et administrative en santé et services sociaux, elle devrait être prioritairement impliquée dans tous les projets et consultations visant à faire le point sur les difficultés rencontrées en matière de protection des données personnelles dans ce secteur.

À propos de l'AGISQ

Fondée en 1960, l'AGISQ regroupe et représente les archivistes médicaux du réseau québécois de la santé et des services sociaux. Elle compte près de 600 membres et les soutient dans la mise à jour de leur expertise professionnelle. Les archivistes médicaux sont des techniciens spécialisés en information clinique qui veillent également à la confidentialité et à la sécurité de l'information contenue dans les dossiers médicaux. En somme, ils sont les gardiens de l'information de la santé au Québec.

