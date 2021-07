Dossier GNL Québec - Message des Innus à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ce message qui fait suite à un communiqué conjoint publié le 12 mai 2021 par les trois Premières Nations, réitère leur intention de s'opposer à la construction d'un gazoduc et d'une usine de liquéfaction ainsi qu'au transport du gaz naturel liquéfié vers des marchés extérieurs. Parmi les raisons citées, on rappelle que le rapport du BAPE mentionne qu'il n'existe aucune garantie ni aucun moyen de s'assurer que le gaz naturel liquéfié produit par le complexe de liquéfaction servirait effectivement de substitut à des combustibles plus polluants dans les marchés d'exportation visés.