Dossier de Martin Prud'homme transféré à la Commission de la fonction publique - Déclaration de la ministre Geneviève Guilbault

QUÉBEC, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Après l'analyse du dossier de M. Martin Prud'homme effectuée par le Secrétariat aux emplois supérieurs, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a été saisie de ce dossier.

« En vertu de la Loi sur la police et de la Loi sur la fonction publique, j'ai transféré le dossier à la Commission de la fonction publique afin qu'elle fasse enquête et me soumette un rapport quant à l'existence ou non d'une cause de suspension sans rémunération ou de destitution de M. Prud'homme. Afin de préserver la rigueur et l'intégrité du processus administratif en cours et aussi d'assurer le respect des droits de M. Prud'homme, je ne formulerai aucun autre commentaire concernant le contenu de ce dossier », a déclaré la ministre Guilbault.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112