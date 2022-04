Ces mesures vont de la station d'assainissement Intelligent iCleanic, qui désinfecte le corps de la tête aux pieds et les effets personnels des invités, le robot autonome de nettoyage et de désinfection « Whiz Gambit » et le robot Gambit portatif, qui s'assurent que toutes les aires et les pièces communes sont dépourvues de virus, sans oublier le purificateur d'air UV-C qui garantit la meilleure qualité d'air et le robot RICE qui permet de fournir des commodités sans contact. Ces robots sont maintenant en service pour assurer à tous les clients le séjour le plus sécuritaire, le plus sain et le plus rafraîchissant possible.