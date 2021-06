Dormez-vous étend sa présence régionale en ouvrant un nouveau magasin à Blainville, au Québec

La société poursuit le développement stratégique du commerce au détail afin de soutenir les communautés résidentielles en pleine croissance

BLAINVILLE, QC, le 4 juin 2021 /CNW/ - Dormez-vous, le principal détaillant omnicanal spécialisé dans le sommeil au Québec, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau magasin Dormez-vous dans la municipalité dynamique de Blainville, au Québec, la deuxième ville la plus peuplée des Laurentides. La société continue sa lancée après un premier trimestre réussi au niveau des activités de ses magasins traditionnels et de son commerce électronique. Elle poursuit sa stratégie d'expansion dans les secteurs résidentiels en pleine croissance afin de desservir un plus grand nombre de Québécois qui accordent la priorité à leur bien-être. Le nouveau magasin Dormez-vous, dont l'ouverture est prévue le 5 juin, est situé au 1471 Boul. Michel-Bohec et devient le 62e magasin de son portefeuille provincial en pleine expansion.

Depuis plus de 27 ans en affaires, Dormez-vous a gagné la confiance de ses clients grâce à son engagement à offrir une expérience de magasinage personnalisée, guidée par les connaissances de son équipe d'experts en sommeil, qui sont motivés à trouver des solutions personnalisées pour combler les besoins des Québécois en matière de sommeil. La vaste sélection de matelas, d'oreillers, d'articles de literie et d'accessoires de sommeil proposée par les marques de sommeil les plus innovantes du monde a simplifié l'expérience d'achat des Québécois, qui continuent à accorder la priorité à leur sommeil et à privilégier leur santé et leur bien-être.

« Blainville est en plein essor et est reconnue comme l'une des villes où il fait bon vivre et comme l'endroit le plus accueillant pour les résidents et les familles au Québec. C'est donc un choix naturel pour notre nouveau magasin Dormez-vous », a déclaré Stewart Schaefer, président de Dormez-vous. « Aujourd'hui plus que jamais, les Québécois investissent de plus en plus dans leur bien-être personnel. En sa qualité de spécialiste du sommeil de confiance au Québec, Dormez-vous s'engage à aider tous les Québécois à accorder la priorité à leur sommeil et à reconnaître le rôle intrinsèque que joue le sommeil dans la santé générale d'une personne. Pour ce faire, Dormez-vous offre aux Québécois les produits nécessaires à leur épanouissement dans leur parcours de mieux-être. Le sommeil est l'une des formes les plus indispensables de soins personnels et un catalyseur pour vivre une vie plus saine et plus heureuse. »

Dormez-vous s'engage à assurer un milieu de magasinage qui favorise la sûreté et la convivialité. Le nouveau magasin de Blainville respectera les directives provinciales relatives à la COVID-19. Les protocoles de santé et de sécurité améliorés de Dormez-vous seront appliqués, notamment l'utilisation obligatoire de l'ÉPI, le nettoyage et la désinfection fréquents et une signalisation accrue pour renforcer la distance physique. En outre, les clients sont tenus d'utiliser des protecteurs d'oreillers et de matelas jetables obligatoires afin de créer une barrière protectrice lors de l'essai des produits.

Voici les détails concernant le nouveau magasin :

Dormez-vous Blainville, Québec : 1471 Boul. Michel-Bohec, Blainville, Québec J7C 5L4

Heures d'ouverture du magasin : Lundi au vendredi (10 h - 21 h), Samedi (9 h 30 - 18 h), Dimanche (11 h - 17 h)

Date d'ouverture : 5 juin 2021



Veuillez noter que les heures et les dates d'ouverture des magasins sont assujetties aux directives opérationnelles provinciales. Pour plus d'informations sur Dormez-vous, veuillez consulter le site dormezvous. com.

À propos de Dormez-vous

Dormez-vous est le principal détaillant omnicanal spécialisé dans le sommeil au Québec. En date du 4 juin 2021, Dormez-vous compte 62 magasins et 3 centres de distribution au Québec. Dormez-vous est une entreprise qui a pour objectif de transformer des vies en éveillant les Québécois au pouvoir du sommeil. L'entreprise s'est engagée à soutenir de manière substantielle et positive son environnement, ses associés et ses communautés, notamment en mettant en œuvre un programme complet de recyclage des matelas et en travaillant en étroite collaboration avec les organismes de bienfaisance du Québec pour faire don de matelas neufs et légèrement usagés aux familles et aux enfants dans le besoin.

Renseignements: Sandy Indig, Directrice des relations publiques, [email protected], 416-409-3043 ou Valérie Dupuis, North Strategic, [email protected], 514-622-4843

