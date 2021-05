Dormez-vous et Bianca Andreescu s'associent pour éveiller les Québécois au pouvoir du sommeil

La vision de Dormez-vous est de rehausser le rôle du sommeil dans le domaine du bien-être et de mobiliser les Québécois pour qu'ils accordent la priorité à leur sommeil en adoptant de petites habitudes réalisables qui finiront par se transformer en habitudes saines. À titre de spécialiste du sommeil de renom au Québec, Dormez-vous s'efforce d'aider tous les Québécois à reconnaître le rôle intrinsèque que joue le sommeil dans leur santé et leur bien-être. Dormez-vous s'efforce également de les aider à trouver les bons produits essentiels au sommeil pour soutenir leur parcours de bien-être.

La nouvelle collaboration entre Bianca et Dormez-vous réunit deux partenaires qui partagent la même volonté de promouvoir le sommeil comme un pilier essentiel de la santé et du bien-être physique, mental et émotionnel. En sa qualité d'athlète d'élite, Bianca accorde la priorité à son sommeil pour être au sommet de sa performance.

« Le sommeil est un aspect essentiel de ma santé et de mon bien-être, qui se traduit par ma réussite sur le terrain. Que ce soit pour permettre à mon corps de se reposer après un match ou pour garder mon esprit aiguisé et concentré sur le moment, le sommeil me permet de rester au sommet de mon art », a déclaré Bianca. « Dormez-vous et moi-même sommes fermement convaincus que le sommeil est le catalyseur d'une performance optimale et d'une vie plus saine et plus heureuse. Je suis heureuse de m'associer à Dormez-vous pour inciter les Québécois à exploiter le pouvoir du sommeil. »

La collaboration comprend une campagne télévisée et numérique centrée sur l'idée suivante : « Le rêve n'existe pas sans le sommeil. » Que ce soit pour vous entraîner en vue du plus grand tournoi, comme Bianca, ou pour vous préparer au travail, à la maison ou à l'école, le sommeil est le carburant qui alimente votre journée et permet à votre corps de se régénérer et de se ressourcer pour se surpasser.

« Nous avons pour mission de hisser le sommeil au rang de pilier essentiel de la santé et du bien-être. Nous sommes très fiers de faire équipe avec Bianca pour éveiller les Québécois au pouvoir du sommeil », a déclaré Stewart Schaefer, président de Dormez-vous. « Le fait que Bianca accorde la priorité à son sommeil et y place autant d'importance qu'à son alimentation, ses exercices et son entraînement, renforce l'importance du sommeil pour les athlètes de classe mondiale comme pour les Québécois en général. Le sommeil est le catalyseur d'une vie plus heureuse et plus saine et nous permet à tous de réaliser nos rêves personnels. »

Dormez-vous ne manquera pas d'encourager Bianca alors qu'elle se prépare pour les tournois du Grand Chelem de 2021 et qu'elle continue à se battre pour les titres de champion. Le rêve n'existe pas sans le sommeil.

Pour un aperçu de la campagne, « Le rêve n'existe pas sans le sommeil » de Bianca Andreescu et Dormez-vous, veuillez cliquer ici. Pour un message spécial de Bianca sur son partenariat avec Dormez-vous, cliquez ici. Pour plus d'informations sur Dormez-vous, consultez le site www.dormezvous.com.

À propos de Dormez-vous

Dormez-vous est le principal détaillant omnicanal spécialisé dans le sommeil au Québec. En date du 27 mai 2021, Dormez-vous compte 61 magasins et 3 centres de distribution au Québec. Dormez-vous est une entreprise qui a pour objectif de transformer des vies en éveillant les Québécois au pouvoir du sommeil. L'entreprise s'est engagée à soutenir de manière substantielle et positive son environnement, ses associés et ses communautés, notamment en mettant en œuvre un programme complet de recyclage des matelas et en travaillant en étroite collaboration avec les organismes de bienfaisance du Québec pour faire don de matelas neufs et légèrement usagés aux familles et aux enfants dans le besoin.

