DoorDash et Loblaw mettent en place un service de livraison d'épicerie au Québec

Plusieurs magasins MaxiMD, ProvigoMD et PharmaprixMD de la grande région de Montréal se retrouvent maintenant sur le Marketplace de l'application DoorDash

MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW/ - DoorDash, Inc. (NYSE : DASH) (DoorDash) et Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) (« Loblaw ») annoncent qu'à compter d'aujourd'hui, plusieurs magasins de Loblaw situés à Montréal et ses environs offriront un service de livraison par l'intermédiaire du Marketplace de l'application DoorDash, facilitant ainsi l'achat de produits essentiels, sur demande.

Les utilisateurs du Québec peuvent désormais acheter des produits d'épicerie et des biens de consommation courante dans les magasins MaxiMD, ProvigoMD et PharmaprixMD participants, et il est prévu que ce service soit étendu à d'autres magasins dans un avenir très rapproché. En ayant accès à leurs marques préférées et à plus de 20 000 produits, y compris des aliments frais et des mets préparés, des produits d'épicerie, des produits de beauté, des fleurs et autres produits essentiels, les consommateurs peuvent effectuer leurs achats auprès de ces magasins par l'intermédiaire de DoorDash ou via l'application PC Express, et toutes les commandes seront livrées directement par des livreurs de DoorDash.

« Les clients s'attendent à ce que nous leur offrions la meilleure expérience d'épicerie en ligne, qu'ils choisissent le service de ramassage en magasin ou la livraison à domicile », déclare Lauren Steinberg, VPP, Services numériques Loblaw. « Ce partenariat avec DoorDash nous permet d'offrir la livraison à domicile de produits offerts par les magasins Provigo, Maxi et Pharmaprix, ce qui vient bonifier le service PC Express déjà bien établi en proposant davantage d'options à nos clients. »

« En nous associant à Loblaw, nous sommes fiers d'offrir aux Québécois un accès, au moment qui leur convient, à des milliers de produits d'épicerie frais et d'essentiels », a déclaré Shilpa Arora, directrice générale, DoorDash Canada. « Notre objectif consiste à être la principale source pour tous les besoins des consommateurs en matière d'épicerie et de commodité partout au pays, et l'annonce d'aujourd'hui représente une étape importante qui renforce notre engagement envers cet objectif. »

À propos de DoorDash

DoorDash (NYSE : DASH) est une entreprise technologique qui met les consommateurs en contact avec leurs entreprises préférées dans 27 pays partout dans le monde. Fondée en 2013, DoorDash permet aux entreprises locales de répondre aux attentes des consommateurs en matière de facilité et de rapidité et de prospérer dans l'économie de commodité d'aujourd'hui. En créant l'infrastructure logistique de livraison pour les commerces locaux, DoorDash rapproche les collectivités, une porte à la fois.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, comptant un réseau de plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires dans les communautés partout au pays. La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des Canadiens, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée

Renseignements: Pour toute question, veuillez communiquer avec : [email protected]; [email protected]