Made by Women est un effort numérique intégré à l'application qui vise à promouvoir les entreprises appartenant à des femmes et à faire résonner la voix des femmes.

SAN FRANCISCO, 10 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, DoorDash a dévoilé Made by Women, une plateforme numérique intégrée à l'application qui vise à promouvoir les entreprises appartenant à des femmes et à faire résonner la voix des femmes. L'entreprise a aussi fait l'annonce d'un partenariat unique en son genre avec Chiney Ogwumike, commentatrice sur les plateformes du réseau ESPN, joueuse vedette des Sparks de Los Angeles et deux fois membre de l'équipe d'étoiles de la WNBA.

Pour célébrer la Journée internationale des femmes, DoorDash lance aujourd'hui le partenariat multiplateforme avec Chiney Ogwumike au moyen d'une nouvelle campagne publicitaire nationale intitulée « In the Zone » conçue pour la télévision, le numérique et les médias sociaux. Cette campagne est un excellent exemple de création à l'échelle nationale d'une marque non endémique qui, en faisant appel à une athlète de la WNBA, renforce la représentation des femmes dans la publicité et les médias. Appuyée par la narration d'une étoile montante de l'univers du sport, la capsule publicitaire de 30 secondes établit simultanément et harmonieusement un lien entre DoorDash et le basketball, tout en célébrant les femmes qui font l'histoire.

DoorDash et Chiney Ogwumike partagent de nombreuses valeurs et s'engagent à dynamiser les communautés locales en travaillant avec elles à la conception d'initiatives qui accéléreront les efforts d'habilitation des femmes d'un bout à l'autre des États-Unis et ailleurs dans le monde. Chiney fait figure de pionnière en matière d'entrepreneuriat grâce à la radiodiffusion, au basketball et maintenant aux affaires, et elle s'est donné pour mission d'offrir des opportunités aux femmes de partout dans le monde, en collaboration avec DoorDash.

« Je suis ravie de m'associer à DoorDash pour célébrer et habiliter les femmes de tous les pays. En tant que femme qui cherche à trouver un juste équilibre, je crois qu'il est essentiel de faire savoir au monde entier que nous continuerons de briser les plafonds de verre au quotidien et de nous soutenir les unes les autres », a déclaré Chiney Ogwumike, commentatrice sur les plateformes du réseau ESPN, joueuse vedette des Sparks de Los Angeles et deux fois membre de l'équipe d'étoiles de la WNBA. « En cette Journée internationale des femmes, nous reconnaissons que les femmes sont des dirigeantes fortes, et que notre mission consiste à ouvrir la voie pour la prochaine génération. Et tous ceux qui me connaissent savent que la nourriture ouvre la voie vers mon cœur. C'est pourquoi travailler avec DoorDash est un rêve devenu réalité. »

« Nous sommes constamment inspirés par les innombrables façons dont les femmes continuent de surmonter les obstacles et de provoquer le changement dans les domaines de l'alimentation, des sports, de l'entrepreneuriat et plus encore, a déclaré Vanessa Carr, directrice du marketing des partenariats de DoorDash. Nous sommes fiers de lancer notre plateforme Made by Women et de nous associer à Chiney Ogwumike, une pionnière à plus d'un titre qui trace sa propre voie tout en inspirant les autres en cours de route. Nous continuerons de tirer parti de notre plateforme et de nos partenariats pour soutenir et promouvoir les femmes qui concrétisent leurs rêves. »

En plus de la plateforme Made by Women, de nouvelles fonctionnalités dans l'application DoorDash sont également lancées pour mettre en valeur et appuyer les entrepreneures et les entreprises indépendantes appartenant à des femmes, permettant aux clients locaux de les découvrir et de les soutenir plus facilement. Les entreprises appartenant à des femmes subissent de façon disproportionnée les effets de la COVID-19. DoorDash considère que cet engagement à soutenir les entreprises appartenant à des femmes constitue un effort continu qui exige des actions concrètes par l'entremise de ses produits, de sa voix et de ses ressources. Voici comment :

Des centaines de restaurants indépendants détenus par des femmes dans plus de 40 États américains ont opté pour Made by Women et sont maintenant répertoriés dans la base de données de DoorDash à l'aide du mot-clé « Women owned », y compris les adresses locales populaires comme Nong's Khao Man Gai à Portland, Kismet à Los Angeles, Goddess and the Baker à Chicago, Fauzia's Heavenly Delights à New York, et Glen's Garden Market à Washington D.C.

à Portland, à Los Angeles, à Chicago, à New York, et à Chaque commerçant qui est désigné comme une entreprise appartenant à des femmes a donné son approbation par contact direct avec notre équipe pour apparaître dans l'application. Les restaurants souhaitant participer peuvent en apprendre davantage ici *. DoorDash continuera d'ajouter de nouveaux restaurants et commerçant au cours des prochains mois.

*. DoorDash continuera d'ajouter de nouveaux restaurants et commerçant au cours des prochains mois. Dans le but de remédier aux inégalités systémiques en offrant des ressources de renforcement des capacités telles que des capitaux, DoorDash offrira des prêts de contrepartie aux entreprises appartenant à des femmes dans le cadre de son partenariat avec Kiva, un organisme mondial sans but lucratif dont la mission est d'élargir l'accès aux services financiers. En 2020, DoorDash a établi un fonds de crédit renouvelable de 150 000 $ avec Kiva et, à compter d'aujourd'hui, les entreprises appartenant à des femmes seront admissibles à un prêt de contrepartie de ce fonds (jusqu'à 5 000 $ par prêt). Kiva consent des prêts à taux d'intérêt de 0 % et à financement participatif aux propriétaires d'entreprise admissibles. Les prêts sont accordés et administrés par Kiva conformément aux conditions d'utilisation de Kiva .

. Afin d'encourager davantage les clients à soutenir les entreprises appartenant à des femmes dans leurs quartiers, les clients de DoorDash auront accès à des carrousels intégrés à l'application dans des dizaines de marchés aux États-Unis, au Canada et en Australie, y compris à New York , Chicago , San Francisco , Los Angeles, Boston , Washington D.C. , Sacramento , Austin , Tampa , Détroit, Cleveland , Toronto , Montréal, Sydney , Brisbane et Melbourne . Les restaurants participants sur la plateforme DoorDash sont également identifiés par une bannière sur la page de leur établissement.

et en Australie, y compris à , , , Los Angeles, , , , , , Détroit, , , Montréal, , et . Les restaurants participants sur la plateforme DoorDash sont également identifiés par une bannière sur la page de leur établissement. Fruit d'une collaboration avec Pineapple Collaborative, les clients de Caviar auront aussi accès au carrousel Women-Powered by pinapple intégré à l'application dans certains marchés, notamment ceux d' Austin , Boston , New York , Chicago , San Francisco, Los Angeles, Miami et Washington D.C.

À compter d'aujourd'hui, DoorDash fera un don de 1 $ par commande DoorDash et Caviar** effectuée auprès d'un commerçant participant ayant choisi la plateforme Made by Women, jusqu'à concurrence de 100 000 $, aux programmes de leadership des femmes de la Fondation James Beard.

Ces efforts élargissent les investissements de DoorDash dans le soutien à l'entrepreneuriat et à l'accès pour les entreprises sous-représentées et s'appuient sur le fonds Main Street Strong de DoordDash de 200 millions de dollars, y compris le Main Street Strong Accelerator d'une valeur de 2 millions de dollars, un nouveau programme offrant un soutien financier et des ressources éducatives spécialisées aux femmes, aux immigrants et aux entreprises appartenant aux personnes autochtones, noires et de couleur. Dans le cadre du programme de crédits communautaires de DoorDash, l'entreprise a également appuyé des groupes d'autonomisation des femmes comme San Francisco Safe House , Sarah's Circle et Girls for Gender Equity , et se réjouit à l'idée de collaborer avec d'autres organismes qui appuient l'égalité et l'avancement des femmes.

*L'administration et l'admissibilité seront à la seule discrétion de DoorDash. Nous nous réservons le droit de modifier, de suspendre ou de résilier les conditions à tout moment, y compris pour nous conformer à toute loi ou réglementation. Pour en savoir plus sur la participation à l'initiative Made by Women de DoorDash, y compris les critères d'admissibilité, cliquez ici .

** Pour chaque commande passée du 8 mars 2021 au 31 mars 2021 sur les plateformes DoorDash et Caviar à des entreprises participantes appartenant à des femmes, DoorDash fera un don de 1 $, jusqu'à concurrence de 100 000 $, aux programmes de leadership des femmes de la Fondation James Beard.

À PROPOS DE DOORDASH

DoorDash est une entreprise de technologie qui relie ses clients à leurs entreprises locales et nationales préférées dans plus de 4 000 villes au Canada, en Australie et dans 50 états des États-Unis. Fondée en 2013, DoorDash permet aux entreprises locales de répondre aux attentes des consommateurs en matière de facilité et de rapidité et de prospérer dans l'économie de commodité d'aujourd'hui. En créant l'infrastructure logistique de livraison « du dernier kilomètre » pour les commerces locaux, DoorDash rapproche les collectivités, une porte à la fois. Pour en savoir plus, consultez le blogue de DoorDash à www.doordash.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/534929/Logo_horizontal_red.jpg

SOURCE DoorDash

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : DoorDash, Liz King, [email protected], http://www.doordash.com

Liens connexes

http://www.doordash.com