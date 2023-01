Pour célébrer ce partenariat, DoorDash offre un rabais de 5 $ sur les commandes de 20 $ ou plus passées chez Wendy's à l'aide de l'application DoorDash au Canada.

TORONTO, le 31 janv. 2023 /CNW/ - DoorDash Canada et Wendy's® Canada ont établi un partenariat à l'échelle nationale pour que les consommateurs puissent se procurer plus facilement les plats frais et de grande qualité dont ils ont envie. Plus de 300 restaurants au pays permettront désormais aux amateurs de Wendy's de déguster leurs mets préférés sans quitter le confort de leur foyer : de l'emblématique Baconator® au classique Frosty®, ils peuvent tous être commandés sur DoorDash Canada.

Pour célébrer ce partenariat, dès maintenant et jusqu'au 12 février, un rabais de 5 $ est offert sur les commandes de 20 $ ou plus chez Wendy's. Il suffit d'ajouter vos articles préférés de Wendy's dans votre panier DoorDash, et le rabais sera automatiquement appliqué au moment de passer à la caisse. Limite de trois rabais par personne*.

« DoorDash offre à tout le monde au Canada une manière pratique et accessible de satisfaire ses envies de Wendy's à l'heure du déjeuner, du dîner ou du souper, et ce, dans le confort de son foyer, indique Shilpa Arora, directrice générale de DoorDash Canada. De son emblématique dessert Frosty à ses fameuses frites chaudes et croustillantes, Wendy's sert des classiques depuis des années. C'est avec grand plaisir que nous l'ajoutons à notre vaste choix de commerçants partout au Canada. »

« Wendy's continue d'investir dans les services de livraison et les activités numériques afin de pouvoir servir un plus grand nombre de clients, et ce, plus souvent, explique Liz Geraghty, chef du marketing international de Wendy's. Nous sommes ravis d'ajouter DoorDash à nos partenaires de livraison, car c'est une plateforme de livraison axée sur la qualité des aliments qui s'adapte à l'évolution des besoins de sa clientèle, tout comme Wendy's. »

Que vous ayez envie de goûter les nouveaux bâtonnets de pain doré Homestyle ou que vous rêviez d'un Frosty-ccino™, commandez votre déjeuner, votre dîner ou votre souper à un restaurant Wendy's près de chez vous en un seul clic sur DoorDash.

Pour profiter du rabais de 5 $ sur vos trois prochaines commandes de plus de 20 $ chez Wendy's, rendez-vous sur www.doordash.com ou téléchargez l'application DoorDash pour Android ou iOS.

* Dépensez 20 $ et obtenez 5 $ de rabais sur vos trois prochaines commandes : offre valide du 30 janvier 2023 au 12 février 2023. Valide seulement pour les commandes dont le total partiel est supérieur à 20 $ (taxes et frais exclus). Valide seulement dans les restaurants Wendy's participants au Canada. Limite de trois par personne. Les frais, les taxes et les pourboires sont applicables. Toutes les livraisons se font en fonction de la disponibilité. Il est obligatoire de posséder un compte DoorDash valide, ou d'en créer un avec un mode de paiement accepté valide au dossier. Des frais de livraison de 0,01 $ seront facturés pour les commandes admissibles contenant de l'alcool. Aucune valeur monétaire. Non transférable. Consultez les modalités complètes à help.doordash.com/consumers/s/article/offer-terms-conditions

À propos de DoorDash

DoorDash (NYSE : DASH) est une entreprise spécialisée dans la technologie qui met les consommateurs en contact avec leurs entreprises locales préférées dans 27 pays du monde entier. Depuis 2013, DoorDash offre des produits et des services qui permettent aux entreprises d'innover, de croître et d'entrer en contact avec davantage de clients. Avec son infrastructure logistique pour le commerce local, DoorDash aide les commerçants à prospérer dans l'économie de commodité d'aujourd'hui, donne accès aux consommateurs à davantage d'options dans leurs collectivités et fournit des occasions d'emploi valorisantes. Avec DoorDash, chaque commande vous permet de savourer votre quartier.

À propos de Wendy's

Wendy's a été fondée en 1969 par Dave Thomas à Columbus, dans l'État de l'Ohio. Dave a bâti son entreprise selon le principe « Notre recette, c'est la qualitéMD », qui demeure à ce jour le principe directeur du système chez Wendy's. La marque Wendy's, qui a ouvert un premier restaurant au Canada en 1975, est reconnue pour ses hamburgers carrés préparés sur commande avec du bœuf frais jamais congelé***, ses salades fraîchement préparées et d'autres plats qui font sa renommée, comme le chili, les pommes de terre au four et le dessert Frosty. L'entreprise Wendy's (inscrite à la bourse Nasdaq sous le symbole WEN ) s'engage à agir comme il se doit et à influencer positivement la vie des gens. Cet engagement se concrétise particulièrement par son soutien à la Dave Thomas Foundation for Adoption™ et par son programme signature Wendy's Wonderful Kids™ au Canada, dont l'objectif est de trouver un foyer permanent rempli d'amour pour tous les enfants en attente d'adoption dans le système de placement en famille d'accueil de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, Wendy's et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans environ 7 000 restaurants dans le monde dans le but de devenir la marque de restaurants la plus prospère et la plus aimée au monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les franchises, rendez-vous sur www.wendys.com/franchising .

Visitez www.wendys.ca et www.squaredealblog.com pour en savoir plus, abonnez-vous à notre compte @wendyscanada sur Twitter et Instagram, et suivez notre compte Facebook www.facebook.com/WendysCanada.

*** Le bœuf frais est offert dans les États contigus des États-Unis, en Alaska et au Canada.

