Donner priorité à la mission d'entreprise : un modèle pour l'adoption de technologies adaptées au contexte postpandémique.

TORONTO, le 10 avril 2024 /CNW/ - Alors que les entreprises tentent de s'ajuster au contexte changeant qui caractérise les années d'après pandémie, un nouveau document de recherche publié par le Centre canadien pour la mission de l'entreprise met en lumière le lien essentiel qui existe entre les choix technologiques et la mission de l'entreprise.

Rédigé par Sara Diamond et Cindy Gordon, Placer la mission de l'entreprise au cœur des décisions technologiques examine les multiples facettes de l'intégration des technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique au sein des organisations et souligne la nécessité pour les entreprises de prendre des décisions technologiques qui correspondent à leur mission et à leurs valeurs fondamentales.

"La révolution de l'IA présente d'importants nouveaux défis en matière de gouvernance pour les conseils d'administration et les chefs d'entreprise. Ce rapport aborde ces défis de front. Il présente des arguments décisifs en faveur de l'application par les entreprises de la notion de « mission sociale » aux décisions d'adoption des technologies, en affirmant que les entreprises qui tirent parti de cette notion non seulement prospéreront, mais seront à la pointe du progrès." - Jaime Watt, Président exécutif de Navigator Ltd.

Diamond et Gordon précisent qu'il est impératif que les directions d'entreprise évaluent soigneusement l'impact de ces technologies sur l'environnement d'entreprise avant de les adopter et de les déployer. Les autrices soulignent l'importance de donner la priorité au développement durable et à la viabilité sociale à long terme plutôt qu'aux gains à court terme. Elles invitent également les dirigeants à considérer les impacts plus larges que pourraient avoir les avancées technologiques sur les parties prenantes, les communautés et la société dans son ensemble.

Leurs principales recommandations offrent des pistes de solution aux conseils d'administration et aux dirigeants qui tentent de résoudre des questions complexes liées à l'intégration de la technologie. Diamond et Gordon préconisent une approche globale qui suppose l'engagement des parties prenantes, la collaboration avec les communautés et une communication transparente avec les investisseurs et les actionnaires. En abordant la technologie dans un cadre stratégique plus large fondé sur la mission de l'entreprise, les organisations pourront en tirer le meilleur parti tout en atténuant les risques et les effets négatifs.

Diamond et Gordon proposent un examen pertinent et stimulant sur nos choix technologiques en regard de la responsabilité de l'entreprise, et ce, dans le contexte postpandémique. Leur document constitue un outil précieux pour les organisations qui cherchent à maîtriser les complexités du changement technologique tout en restant fidèles à leurs valeurs fondamentales et à leur mission.

Le rapport complet peut être téléchargé depuis le site web du Centre canadien pour la mission de l'entreprise ici.

