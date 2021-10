TAIPEI, 15 octobre 2021 /CNW/ - The Lancet Respiratory Medicine, l'une des revues médicales à comité de lecture les plus connues au monde, a publié les données de la société Medigen Vaccine Biologics (MVC) tirées de son essai clinique de phase 2 du vaccin MVC-COV1901, qui démontre des profils prometteurs d'immunogénicité et d'innocuité. La source internationalement reconnue de connaissances cliniques, publiques et mondiales en matière de santé a rendu accessible les résultats d'un essai clinique de phase 2 à grande échelle contrôlé par placebo et mené à double insu avec répartition aléatoire, réalisé dans onze sites à Taïwan, rendant ainsi le MVC visible pour un réseau mondial de chercheurs, de cliniciens et de chefs de file de l'industrie ainsi que d'autres professionnels du domaine.

L'étude, qui a été menée entre le 30 décembre 2020 et le 2 avril 2021, a permis de dépister 3 854 personnes qui ont été affectées aléatoirement (6:1) au groupe du MVC-COV1901 ou au groupe placebo. Les participants admissibles étaient des adultes en santé âgés de 20 ans et plus. Ils ont reçu deux doses de MVC-COV1901 ou d'un placebo par voie intramusculaire à 28 jours d'intervalle.

Les résultats présentés indiquaient que le taux de séroconversion, basé sur le SRAS-CoV-2 GMT de type sauvage dans le groupe du MVC-COV1901 au jour 57, était de 99,8 %. Chez les adultes plus jeunes et plus âgés qui ont reçu le vaccin MVC-COV1901, presque tous les jeunes adultes avaient une séroconversion, tandis que c'était le cas chez 99,5 % des adultes plus âgés.

La conception de l'antigène SARS-CoV-2 utilisé dans le vaccin MVC-COV1901 a été homologuée par le National Institutes of Health (NIH), aux États-Unis, ce qui implique une série de modifications moléculaires à la préfusion de la protéine de spicule (S-2P). La combinaison du CpG 1018 et de l'hydroxyde d'aluminium avec cette préfusion de la protéine de spicule (S-2P) montre une obtention prometteuse de l'immunité des cellules T et B. L'une des constatations les plus distinctes dans le profil d'innocuité est l'incidence extrêmement faible de fièvre.

En conclusion, l'analyse provisoire a montré que le vaccin MVC-COV1901 a un bon profil d'innocuité et génère des titres d'anticorps neutralisants prometteurs. Comparativement aux autres vaccins qui ont reçu une autorisation d'utilisation d'urgence, le MVC-COV1901 est sûr, bien toléré et provoque rarement des réactions fébriles chez les jeunes et les adultes plus âgés. Le MVC-COV1901 induit des titres d'anticorps et d'IgG antispicules hautement neutralisants, et a un taux de séroconversion de presque 100 % au jour 57. À l'aide des modèles de conversion d'unités internationales (UI) et d'unités d'anticorps de liaison (BAU) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), les deux méthodes utilisées dans l'article fournissent une efficacité prédictive allant de 80 % à 90 %.

Les résultats de l'étude ont servi de base à l'immunogénicité qui donne une autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin MVC-COV1901 à Taïwan et peuvent appuyer les progrès ultérieurs.

À propos de Medigen Vaccine Biologics Corp.

Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) est une société biopharmaceutique qui utilise des technologies cellulaires pour mettre au point de nouveaux vaccins et des produits biosimilaires. L'entreprise, qui a pour objectif l'autosuffisance nationale, vise également à fournir des vaccins et des produits biopharmaceutiques pour répondre aux besoins régionaux et lutter contre le danger de propagation des maladies infectieuses à l'échelle mondiale. La filière de MVC comprend le vaccin contre l'entérovirus A71, le vaccin contre la dengue et le vaccin quadrivalent contre la grippe, qui ont tous atteint le stade clinique avancé. L'installation de production de grande envergure de MVC est à la fine pointe de la technologie et respecte les exigences internationales en matière de bonnes pratiques de fabrication (BPF) et de schéma de coopération dans le domaine de l'inspection pharmaceutique (PIC/S). Pour obtenir plus d'information, visitez le site www.medigenvac.com.

Personne-ressource de Medigen :

Paul Torkehagen

Directeur, Développement du commerce international

[email protected]

Relations avec les investisseurs

[email protected]

Demandes de renseignements des médias :

Michelle Bridget

Continuum PR

Téléphone : +6012 697 7356, courriel : [email protected]

SOURCE Medigen Vaccine Biologics Corporation

Liens connexes

http://www.medigenvac.com