Don personnel - La Fondation des artistes reçoit une part de l'augmentation de salaire de Paul St-Pierre Plamondon

MONTRÉAL, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti Québécois, fait un don personnel de 1 000 $ à la Fondation des artistes, organisme œuvrant pour le bien-être des artistes de chez nous. Rappelons que les députés du Parti Québécois avaient annoncé au courant du mois de mai qu'ils n'accepteraient que la moyenne de l'augmentation de salaire consentie aux travailleurs de la fonction publique et qu'ils remettraient le reste à des organismes.

Paul St-Pierre Plamondon en profite pour réitérer qu'avec un gouvernement du Parti Québécois, c'est près de 800 M$ supplémentaires sur 4 ans qui seront investis pour promouvoir notre culture et notre langue afin de faire rayonner les artistes de chez nous, leur apport étant une des pierres angulaires de notre culture et de notre identité commune. « À nos yeux, la lutte pour le rayonnement de la culture québécoise est primordiale puisque c'est une source d'adhésion et de rassemblement positif pour tous les Québécois », déclare le chef du Parti Québécois.

Depuis plus de 35 ans, la Fondation des artistes du Québec procure une aide financière ponctuelle aux artistes et professionnels du milieu des arts qui traversent une période précaire. Elle appuie les artistes, artisans et travailleurs œuvrant dans plus de 40 champs de pratique artistique. Le Parti Québécois veut appuyer les travailleurs culturels avec plusieurs mesures structurantes annoncées en septembre 2022, comme la création d'un bureau de promotion du contenu culturel québécois pour représenter le Québec auprès des plateformes mondiales ainsi que la création d'un véritable statut d'emploi pour nos travailleurs culturels, inspiré du programme de l'intermittence du spectacle en France. « C'est extraordinaire toute la créativité des artistes québécois, on doit leur donner les moyens de leurs ambitions afin que leur talent puisse briller ici, mais aussi partout sur la planète », conclut Paul St-Pierre Plamondon.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]