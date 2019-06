Don de la Banque Scotia de 3,1 millions aux Grands Frères Grandes Sœurs du Canada en soutien des programmes de mentorat à l'échelle nationale

TORONTO, le 19 juin 2019 /CNW/ - Le mentorat des jeunes a reçu un énorme coup de pouce grâce à un don transformateur de 3,1 millions de la Banque Scotia remis aux Grands Frères Grandes Sœurs du Canada.

Des centaines de milliers de jeunes à travers le Canada grandissent dans des situations de vulnérabilité incluant la pauvreté, l'instabilité familiale ou la discrimination basée sur l'identité. Pour ajouter à cela, on estime qu'au moins 15 000 jeunes attendent un mentor Grands Frères Grandes Sœurs. Ce don permettra d'établir des relations de mentorat qui changent des vies et éveillent le potentiel des jeunes grâce aux conseils, au soutien et aux modèles comportementaux.

« La présence d'un adulte bienveillant peut faire toute la différence dans la vie d'un jeune », a affirmé M. W. Matthew Chater, président et chef de direction national, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada. « La recherche montre que le mentorat individuel a un rendement social sur les investissements* de 23 $ pour chaque dollar investi lorsqu'il est question de résultats sociaux, en santé et en économie à long terme pour les jeunes qui sont dans des situations les plus vulnérables. Avec cette intervention qui a fait ses preuves, le don de la Banque Scotia aura un impact extraordinaire pour les jeunes Canadiens. »

Le don de la Banque Scotia accélérera les relations de mentorat individuel, qui changent directement la vie de centaines de jeunes Canadiens et leur famille dans plusieurs communautés au Canada. Le don augmentera également la capacité de mentorat des jeunes d'un bout à l'autre du pays, grâce au soutien envers les initiatives de mesure de l'impact et le recrutement de bénévoles.

« Les organismes de bienfaisance Grands Frères Grandes Sœurs font partie des chefs de file de ce pays en matière de possibilités de mentorat individuel offertes aux jeunes vivant des situations de vulnérabilité », a déclaré Mme Jacquie Ryan, vice-présidente, Initiatives sociales et développement durable à la Banque Scotia. « Nous reconnaissons ce qui est possible quand les jeunes ont les conseils, la confiance et les outils dont ils ont besoin afin de réaliser leurs rêves. Banque Scotia est persuadée que son don de 3,1 millions aux Grands Frères Grandes Sœurs est un investissement à long terme qui aidera des jeunes de partout au Canada à atteindre leur potentiel infini. »

* Pour évaluer les avantages économiques de ses programmes, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada a fait appel à la firme The Boston Consulting Group qui a procédé à une étude à plusieurs degrés visant à comparer la vie d'enfants ayant participé à un programme de mentorat individuel dans la communauté à celle d'enfants n'ayant pas participé à un tel programme.

À propos des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada

Les Grands Frères Grandes Sœurs offrent des services de mentorat individuel et en groupe à plus de 40 000 enfants et jeunes dans 1 100 communautés à travers le Canada. De nombreux jeunes font face à l'adversité dans leur vie de tous les jours, causant un stress toxique pouvant avoir un effet néfaste sur leur développement. Grâce au soutien d'un mentor, les jeunes peuvent surmonter ces difficultés et acquérir la confiance pour atteindre leur plein potentiel. Nos mentors sont des adultes qui établissent une relation développementale positive avec un jeune, en lui offrant son aide et son soutien, et en lui servant de modèle constructif. Pour en apprendre davantage à propos des Grands Frères Grandes Sœurs du Canada ici.

À propos de la Banque Scotia



À la Banque Scotia, nous avons à cœur de soutenir des organismes qui aident les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Les jeunes sont les leaders de demain et la Banque veut s'assurer qu'ils possèdent les compétences et les ressources nécessaires pour réussir. Ensemble, la Banque Scotia et ses employés appuient des causes qui répondent aux besoins des populations locales. Reconnue comme chef de file au chapitre des dons de bienfaisance et des activités philanthropiques, la Banque Scotia a versé, en 2017, plus de 80 millions de dollars pour aider les collectivités dans le monde.

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses quelque 25 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés financiers. Au 30 avril 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 99 000 employés et son actif, à plus de 1 billion de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

