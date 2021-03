Sous l'effet de l'augmentation des gains découlant de la variation de la juste valeur des actifs biologiques et des produits agricoles, laquelle est principalement due à la hausse des prix des produits agricoles à l'échelle mondiale, le bénéfice brut de l'entreprise a connu une hausse de 70,3 % sur 12 mois pour s'établir à 14,6 millions de dollars de Singapour (SGD).

L'entreprise déclare un dividende de clôture de 1,157 cent de Singapour par action (par rapport à 0,7 cent de Singapour par action pour l'exercice 2019) pour rétribuer les actionnaires, ce qui représente un ratio de distribution de 20 %.

Faits saillants - finances (en milliers de SGD)

Exercice 2020 Exercie 2019 Variation (en %) Revenus

30 996 35 431 (12,5) Coût des ventes

(25 587) (33 354) (23,3) Gain dû à la variation de la juste valeur des actifs biologiques et des produits agricoles

9 217 6 512 41,5 Bénéfice brut

14 626 8 589 70,3 Marge bénéficiaire brute (en %)

47,2 24,2 23,0 points Bénéfice net

8 696 5 223 66,5

Le Groupe a enregistré une augmentation de son gain de 41,5 % sur un an en raison de la variation de la juste valeur des actifs biologiques et des produits agricoles, qui s'établit à 9,2 M SGD pour l'exercice 2020. Ce gain s'explique principalement par la tendance à la hausse des prix des produits agricoles à l'échelle mondiale, en particulier pour le tournesol et le blé, que le Groupe produit. Le bénéfice brut a donc augmenté de 70,3 % sur 12 mois à 14,6 M SGD pour l'exercice 2020, et la marge bénéficiaire brute a connu une hausse de 23,0 points de pourcentage pour se fixer à 47,2 % sur la même période.

De manière globale, le bénéfice net du Groupe a augmenté de 66,5 % sur un an pour atteindre 8,7 M SGD pour l'exercice 2020.

M. Evgeny Tugolukov, président-directeur de Don Agro, a déclaré : « Étant donné que les préférences des consommateurs ont évolué en faveur des produits à base de blé, nous avons bon espoir que Don Agro continuera de bénéficier de la hausse des prix à l'exportation stimulée par la forte demande mondiale. Parallèlement, la forte demande intérieure et une consommation stable des produits agricoles locaux assureront que les prix à l'échelle du pays demeurent bien soutenus. Nous ne prévoyons aucune fluctuation importante pour le segment du commerce du bétail, qui continue de connaître une croissance régulière. Pour ce qui est de l'avenir, nous continuerons de mener à bien nos initiatives à court terme, y compris, entre autres, l'expansion de notre réservoir de terres arables et l'accélération de notre croissance dans de nouveaux marchés afin de stimuler la résilience des bénéfices et d'optimiser la valeur pour nos actionnaires. »

Dans le cadre de son projet d'introduction en bourse visant à élargir sa réserve de terres arables, le Groupe a récemment acquis Volgo-Agro LLC (« Volgo-Agro »), une entreprise agricole basée dans la région de Volgograd, en Russie. Grâce à l'acquisition de Volgo-Agro, la réserve foncière contrôlée par le Groupe a augmenté de 10 040 hectares, soit 18,9 %, pour atteindre un total de 63 240 hectares. Le Groupe a donc rapidement été en mesure d'accroître son volume de production pour tirer profit de la demande mondiale croissante de blé et de produits à base de blé. La proximité de Volgo-Agro avec d'importantes routes commerciales menant au Moyen-Orient et en Asie offrira au Groupe de nouvelles opportunités attrayantes pour se lancer dans de nouveaux marchés et acquérir de nouveaux clients, et ce, afin de stimuler une croissance durable à long terme.

