Domino's lance un Fonds de solidarité à la réponse au COVID-19 en Inde

NOUS SOMMES UN SEUL MONDE

WINDSOR, ON, le 20 mai 2021 /CNW/ - Avec une population de plus de 1,3 milliard d'habitants, l'Inde se trouve actuellement au cœur d'une crise sanitaire dramatique et sans précédent. En effet, le pays s'efforce de faire face aux conséquences les plus dévastatrices subies par une nation depuis le début de la pandémie de COVID-19. Chaque jour qui passe semble indiquer un nouveau record de cas, d'hospitalisations et de décès. L'une des plus grandes préoccupations réside dans le manque criant de ressources médicales en Inde, notamment en ce qui concerne les équipements respiratoires et l'oxygène. Michael Curran, le chef de la direction de Domino's Pizza Canada a déclaré : « En tant qu'être humain, nous sommes profondément affectés par la souffrance dont nous témoignons quotidiennement en Inde. Cela nous permet de prendre conscience à quel point, nous sommes un seul monde. Le Canada compte plus d'un million d'habitants d'origine indienne, ce qui le classe au huitième rang mondial des pays où la population indienne est la plus importante. »