Dominique Savoie, lauréate du prestigieux Prix Réalisations

LONGUEUIL, QC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec est fier d'annoncer que Dominique Savoie, secrétaire générale et greffière du Conseil exécutif au gouvernement du Québec, est la lauréate du prestigieux Prix Réalisations, présenté par la CNESST, pour l'édition 2023 du gala Prix Femmes d'affaires du Québec.

En juillet 2023, Dominique Savoie a atteint un jalon remarquable de sa carrière en étant nommée secrétaire générale et greffière du gouvernement du Québec, devenant ainsi la première femme à accéder à la plus haute fonction de l'État québécois.

Dominique Savoie possède une expérience de plus de 30 ans au sein de la fonction publique québécoise, faisant d'elle une véritable gestionnaire de carrière. Ses compétences de leadership et son expertise stratégique l'ont conduite à diriger divers ministères aux mandats complexes. Au cours de son parcours professionnel, elle a occupé des postes clés tels que sous-ministre au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, ainsi qu'au ministère de la Santé et des Services sociaux.

« Nous sommes honorés de remettre le Prix Réalisations à Dominique Savoie. Elle incarne parfaitement la vision et les valeurs que nous encourageons au sein du Réseau des Femmes d'affaires du Québec. Cette nomination est une reconnaissance de son expertise, de sa compétence et de son engagement envers le service public québécois », a déclaré Ruth Vachon, Présidente-directrice générale du Réseau des Femmes d'affaires du Québec.

« C'est avec fierté, humilité et reconnaissance que j'accepte cette distinction du Réseau des Femmes d'affaires du Québec. Le Québec regorge de femmes hautement compétentes qui peuvent aspirer à occuper les plus hautes fonctions de la société, notamment au sein de la fonction publique québécoise. J'espère que mon parcours pourra servir d'exemple et devenir une source de motivation pour chacune de ces femmes », a ajouté Dominique Savoie, secrétaire générale et greffière du gouvernement du Québec.

La remise de ce prix aura lieu lors du gala Prix Femmes d'affaires du Québec qui se tiendra le 2 novembre prochain au Palais des congrès de Montréal. Cet événement prestigieux rassemblera des entrepreneures, des leaders d'opinion et des acteurs clés du monde des affaires pour célébrer l'excellence et l'innovation des femmes au Québec.

Ce prix, décerné à une femme d'exception, reconnaît son parcours remarquable et inspirant. Il sert notamment de modèle pour les générations actuelles et futures, démontrant qu'avec détermination, compétence et persévérance, les femmes peuvent atteindre les plus hautes sphères du pouvoir et contribuer de manière significative à la gouvernance et au développement de la société.

À propos du Prix Femmes d'affaires du Québec

Le concours et le gala du Prix Femmes d'affaires du Québec sont rendus possibles grâce à la contribution de partenaires d'envergure. Il est présenté par Desjardins et notre partenaire média, La Presse, et réalisé en collaboration avec nos partenaires Or: La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), EY, le Fonds de solidarité FTQ, IG Gestion de patrimoine, Intuit QuickBooks, le gouvernement du Québec, Sun Life et Versatil, ainsi que nos partenaires Argent: la Chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal et le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE), l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, Demers Beaulne, Exportation et développement Canada (EDC), Fasken, Filo Import, Investissement Québec et Nelly De Vuyst; et enfin nos partenaires Bronze : Cascades, la CDPQ, Evol et Réseau Mentorat.

En 22 ans d'existence, 619 finalistes ont été honorées et 222 lauréates ont été primées lors du prestigieux gala annuel du Prix Femmes d'affaires du Québec. Nous croyons qu'il est de notre responsabilité de faire émerger de nouveaux modèles de femmes innovantes et ambitieuses, d'influencer la société et de contribuer à son évolution.

À propos du RFAQ

Depuis 1981, le Réseau des Femmes d'affaires du Québec accélère la croissance des entrepreneures et des femmes d'affaires afin qu'elles connaissent un succès inspirant et qu'elles soient aptes à rayonner dans le monde entier. Ces 11 dernières années, le RFAQ intensifie ses actions en misant sur la diversification des fournisseurs. Il accompagne et outille les entrepreneures afin qu'elles décrochent des contrats auprès de grandes entreprises. Il sensibilise également les grandes corporations à s'approvisionner davantage auprès des entrepreneures.

Notre contribution collective à l'inspiration, à la connexion et à la propulsion des entrepreneures et des femmes d'affaires du Québec est consolidée grâce à l'appui de partenaires majeurs du secteur économique québécois. En ce sens, le RFAQ est choyé de pouvoir compter sur le soutien indéfectible et structurant de cinq partenaires piliers: la Banque de développement du Canada (BDC), Desjardins, Exportation et développement Canada (EDC), EY et Investissement Québec.

