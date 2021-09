Dominique Ollivier quitte ses fonctions de présidente de l'OCPM

Durant cette présidence, Mme Ollivier a assuré la tenue de plus de 80 consultations de tout gabarit qui ont mobilisé des dizaines de milliers de Montréalaises et Montréalais sur des sujets allant de la planification urbaine à l'élaboration de politiques publiques, en passant par des thématiques plus sensibles comme la discrimination et le racisme systémique dans les compétences de la Ville.

« J'ai pu constater combien le travail de l'OCPM permettait de construire des débats publics de qualité, sereins et fructueux. Je suis convaincue que tous ces exercices de délibérations collectives ont permis à notre classe politique de prendre de meilleures décisions, aux promoteurs de réaliser de meilleurs projets et aux citoyens d'avoir leur mot à dire sur les éléments qui façonnent leur milieu de vie. C'est là une responsabilité importante que j'ai embrassée pleinement et qui m'a procuré de grandes joies. » -- Dominique Ollivier

Pendant la vacance de la présidence, la gestion des affaires courantes de l'OCPM sera assurée par le secrétaire général, Luc Doray. Cette situation s'est déjà produite en 2014 de juin à septembre. Les commissions en cours continueront les consultations dont elles ont charge, mais aucun autre dossier de consultation ne sera initié, et ce, jusqu'à la nomination d'une autre personne à la présidence.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ses employés et commissaires ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les débats en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique. Les recommandations émanant des consultations prennent aussi en compte les politiques, les lois et les règlements en vigueur.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

