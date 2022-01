Dominique Anglade réclame le retour du sport pour les jeunes dès maintenant

MONTRÉAL, le 20 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Devant la crise sanitaire qui se prolonge et ses impacts dévastateurs sur la santé mentale des Québécois.es, notamment chez nos enfants, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, réclame la réouverture des sports pour les jeunes dès aujourd'hui.

Après deux ans de pandémie, la CAQ ne peut plus gérer la situation à coup de fermetures. Nous avons le devoir, plus particulièrement envers nos enfants, de trouver des solutions avec la santé publique pour prioriser la reprise des activités physiques.

Alors que l'on nous répète que nous devons apprendre à vivre avec le virus, que les élèves du primaire et du secondaire sont de retour en classe et que l'Ontario prépare la réouverture de ses restaurants, nous devons trouver des solutions pour revenir un peu plus à la normale, malgré le virus.

La pratique du sport est essentielle pour la santé physique et mentale des Québécois.es. Chez les jeunes, la problématique est d'autant plus importante afin de limiter la trop grande place que prennent les écrans dans leur vie et les encourager à adopter un mode de vie sain et actif.

Citations :

« Après deux ans de pandémie, on ne peut plus prétexter la surprise et gérer à coup de fermetures. François Legault doit s'engager à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux jeunes de demeurer actifs et de faire du sport. »

- Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle

« Je m'inquiète pour nos jeunes qui se sont vus privés d'activité physique pendant maintenant deux ans, qui vivent des problèmes de santé mentale et pourraient subir des séquelles à long terme. Plusieurs vont avoir perdu le goût de faire du sport pour toujours. Après 22 mois, j'ose espérer que la ministre Charest nous présentera le plus rapidement possible son plan pour le retour de la pratique des sports. »

- Enrico Ciccone, porte-parole de l'opposition officielle pour les dossiers jeunesse, de sports, de loisirs et de saines habitudes de vie

