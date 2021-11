Dominique Anglade nommera un ministre responsable des pêches sous un gouvernement libéral

CAP-AUX-MEULES, QC, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - En tournée dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, la cheffe de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade, a rencontré plusieurs représentants du milieu de la pêche pour discuter des enjeux qui touchent cette industrie.

La pêche est un moteur économique important pour la région et un gouvernement dirigé par Mme Anglade ferait une plus grande place à celle-ci pour encourager le développement aux Îles-de-la-Madeleine. « Il est temps de donner toute l'attention nécessaire à ce secteur économique qui est si important pour l'Est-du-Québec et l'ensemble de la province. Sous mon gouvernement, un ministre consacrerait tout son temps à aider les pêcheurs et l'ensemble de l'industrie à croître » a-t-elle déclaré.

En nommant un ministre responsable des pêches, l'industrie sera en mesure d'avoir une meilleure écoute du gouvernement en plus d'avoir un accompagnement plus ciblé pour les entreprises et les travailleurs.

« Les personnes qui travaillent dans l'industrie de la pêche participent elles aussi à améliorer l'autonomie alimentaire du Québec. Nous devons mettre en place toutes les conditions gagnantes pour appuyer le développement de cette industrie, notamment par une meilleure commercialisation de nos produits ici, au Québec » a ajouté Dominique Anglade.

Finalement, la députée de Bourrassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture a ajouté : « C'est une nouvelle très emballante pour le milieu des pêches qui se voit laisser pour compte depuis l'arrivée de la CAQ. Nous devons nous assurer que plus jamais, ce secteur soit abandonné par le gouvernement. »





SOURCE Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle

