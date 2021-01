Dominique Anglade interpelle François Legault pour une possible considération des impacts régionaux associés aux mesures mur-à-mur

QUÉBEC, le 26 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions, madame Dominique Anglade, interpelle le premier ministre François Legault afin qu'il demande à la Santé publique d'étudier la possibilité de moduler les contraintes associées aux mesures sanitaires dans les régions moins touchées par la COVID-19. Le gouvernement doit valider si certains assouplissements aux règles, accompagnées des mesures de suivis appropriées le cas échéant, peuvent être apportés dans des régions où la Santé publique le jugerait approprié.

« Actuellement, plusieurs régions ont eu la chance d'être globalement épargnées par la pandémie. Bien qu'il y ait certaines éclosions et que la santé et la sécurité des Québécois demeurent nos priorités, ces régions doivent se résigner à appliquer les mêmes mesures sanitaires que les régions plus densifiées et aux prises avec une transmission beaucoup plus importante de cas et un taux d'hospitalisation en augmentation. Je demande à François Legault de considérer la particularité de ces régions et de demander à la Santé publique d'étudier en fonction de leur situation épidémiologique régionale, les impacts des contraintes associées aux mesures sanitaires établies de manière mur-à-mur sur l'ensemble du territoire du Québec. Évidemment, nous continuons à demander aux Québécois de suivre les consignes sanitaires. »

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions

SOURCE Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle

Renseignements: Source : Léa Carrière, Attachée de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-802-3676, [email protected]