DOMINIQUE ANGLADE DEMANDE UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE POUR TROUVER DES SOLUTIONS À LA 5e VAGUE ET AUX PROCHAINES

MONTRÉAL, le 7 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La situation pandémique actuelle est présentement hors de contrôle. Avec l'augmentation exponentielle des cas de COVID, une forte hausse des hospitalisations, le retour de l'école à distance et un fort délestage dans les hôpitaux et l'échec de la stratégie de dépistage, il est clair que nous devons reprendre le contrôle de la situation.

Les informations données par le gouvernement de la CAQ sont souvent incomplètes ou tout simplement erronées lors de leurs conférences de presse ponctuelles. La population s'attend à plus du gouvernement. Depuis les annonces de mesures sanitaires supplémentaires pour le temps des fêtes, la confusion règne et tous les élu.e.s de l'Assemblée nationale reçoivent des questions de citoyens.nes qui sont laissé.e.s sans réponse par François Legault.

Une séance extraordinaire permettrait aux parlementaires de porter les questions de la population, et clarifier le plan de sortie de crise. Ce débat ne peut attendre la rentrée parlementaire qui est actuellement prévue en février.

Nous souhaitons aussi que des rencontres de suivi soient faites sur une base hebdomadaire avec les partis d'opposition pour assurer une communication transparente de l'information.

« En tant que premier ministre, c'est le devoir de François Legault de répondre à toutes les questions soulevées par SA gestion de la crise. Il est censé être le capitaine du navire. Les Québécoises et les Québécois veulent comprendre comment nous nous sommes rendus à la situation actuelle, de quelle façon les décisions sont prises et ce qui est prévu pour les prochaines semaines. Les points de presse de son gouvernement ne suffisent plus. »

- Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle

