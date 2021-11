Dominique Anglade demande le retour à la démocratie

QUÉBEC, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La cheffe de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade, et le leader parlementaire de l'opposition officielle, M André Fortin, demandent à François Legault de mettre fin à l'état d'urgence et du même coup de marquer le retour à la démocratie.

Il est clair pour tous les Québécois que la CAQ n'a pas l'intention d'imposer la vaccination obligatoire dans les milieux éducatifs ni dans le milieu de la santé. La semaine dernière, le gouvernement caquiste est allé trop loin dans l'utilisation des pouvoirs extraordinaires qui lui sont accordés par le décret d'urgence. François Legault récolte des informations personnelles et élabore des listes nominales pour mieux menacer les médecins de famille.

Mme Anglade a d'ailleurs vertement dénoncé la situation et déclaré qu'« il s'agit d'un exemple patent de ce qui ne devrait pas être fait dans notre démocratie. Si nous avions besoin d'un autre exemple afin de justifier le fait de lever l'état d'urgence sanitaire, le voici ».

Sous l'urgence sanitaire, le gouvernement a également dépensé plus de 130 millions de dollars en publicité partisane avec l'argent des contribuables soit trois fois plus que le gouvernement canadien.

« Aujourd'hui, la CAQ a annoncé le retour des gros partys dans les bars et les karaokés après avoir permis que 20 000 personnes puissent se réunir au Centre Bell. Le gouvernement n'a pas besoin de l'état d'urgence pour la vaccination des enfants. François Legault ne peut plus justifier l'utilisation de l'état d'urgence sanitaire! », a ajouté la cheffe de l'opposition officielle.

François Legault a fait le choix de lancer une nouvelle session parlementaire pour établir ses priorités d'après crise, cela signifie donc qu'il ne croit plus que la Covid est la principale priorité du gouvernement.

« Après plus d'un an et demi de pandémie, les pouvoirs extraordinaires que s'octroie François Legault en renouvelant constamment l'état d'urgence n'ont plus leur place. Depuis plusieurs semaines on observe François Legault qui utilise l'état d'urgence non pas pour des enjeux de santé publique, mais pour faire avancer son programme politique. Cette situation est inacceptable et ne doit plus durer », a déclaré M. Fortin.

