Dominique Anglade annonce une première série de mesures pour combattre la pénurie de main-d'œuvre

SEPT-ÎLES, QC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - En visite sur la Côte-Nord, Mme Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle, faisait aujourd'hui une première série de propositions pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre et encourager les personnes qui le désirent à rester au travail plus longtemps.

La pénurie de main-d'œuvre affecte tous les secteurs de notre économie et l'ensemble des régions du Québec. D'ailleurs, elle freine considérablement la croissance de nos entreprises. Ce problème, François Legault l'a nié pendant des années et aujourd'hui nous en payons tous le prix alors que le Québec est la province la plus touchée au pays. Il est temps que ça change.

Aujourd'hui, nous voulons aider nos entreprises à surmonter cette pénurie en rendant plus avantageux de prolonger sa carrière, ou de revenir sur le marché du travail. Pour que les Québécois travaillent aussi longtemps qu'ils le désirent, nous devons offrir des conditions intéressantes aux travailleurs les plus expérimentés. C'est pourquoi la cheffe de l'opposition officielle propose des mesures qui viendraient donner un incitatif supplémentaire à ceux qui veulent continuer de s'accomplir au travail :

Offrir un congé total de cotisations au Régime de rentes du Québec pour les 62 ans et plus qui reviennent au travail, ce qui peut représenter jusqu'à 3 300$ par année dans les poches des travailleurs;

Bonifier le seuil d'admissibilité au crédit d'impôt pour travailleurs expérimentés à 45 000$.

En plus, afin de faciliter et d'accélérer le retour des jeunes parents sur le marché du travail, il sera également important d'assurer des places en services de garde pour tous à 8,50$. Comme proposé par le Parti libéral du Québec, nous devons reconnaître l'accès au service de garde comme un droit au même titre que l'éducation.

Finalement, afin de bien suivre l'évolution de la situation et de pouvoir être en mesure de réagir rapidement, nous demandons au gouvernement de publier de façon trimestrielle les besoins de main-d'œuvre dans tous les secteurs.

La cheffe de l'opposition officielle annoncera une autre série de mesures pour aider à combattre la pénurie de main-d'œuvre pendant sa tournée de la Côte-Nord.

Citation

« Nos propositions sont essentielles pour lutter contre cette pénurie de main-d'œuvre. Nous en vivons tous ses impacts en passant par la diminution de nos services de proximité, à la fermeture de notre café favori ou au ralentissement de la production de nos entreprises. On ne peut plus attendre que François Legault se préoccupe enfin de la pénurie. Il doit s'engager dès maintenant à supporter les entreprises du Québec et les employés qui sentent les impacts de plus en plus grands de cette pénurie. »

- Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle

SOURCE Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle

Renseignements: François White, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-999-7283, [email protected]