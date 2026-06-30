Dominion Dynamics annonce un financement de Série A de 139 M$ CAD pour étendre son réseau de surveillance arctique et ses systèmes de drones

Dirigée par Georgian, cette levée de fonds constitue le plus important financement de série A de l'histoire de la défense canadienne. Elle servira à soutenir l'ambition de Dominion de renouer avec la tradition canadienne de concevoir des technologies qui redéfinissent le monde.

OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ - Dominion Dynamics, une entreprise de technologie de défense qui développe des systèmes de défense de prochaine génération adaptés aux environnements extrêmes, a annoncé aujourd'hui un tour de financement de Série A de 139 M$ CAD (100 M$ US) dirigé par Georgian. Cette levée de fonds a également bénéficié de la participation de Valor Equity Partners, Expeditions, Lakestar, OMERS, la Banque de développement du Canada (BDC), la Banque Royale du Canada (RBC), Deloitte Ventures (Canada), JDY Capital, ainsi que d'investisseurs existants, dont la British Columbia Investment Management Corporation (BCI), Bessemer Venture Partners, Garage Capital, Golden Ventures et Silent Ventures. Il s'agit du plus important tour de financement de Série A de l'histoire de la défense canadienne. Depuis son lancement en juin 2025, Dominion a amassé 169 M$ CAD.

« Il fut un temps où le Canada concevait des technologies que le reste du monde voulait, puis il s'est convaincu que ce rôle appartenait à quelqu'un d'autre. Nous avons fondé Dominion pour démontrer que cette capacité n'a jamais disparu, et cette levée de fonds nous permet de construire à l'échelle et à la vitesse exigées par la conjoncture actuelle », a déclaré Eliot Pence, fondateur et chef de la direction de Dominion Dynamics.

Ce financement fait suite à une période de croissance et d'exécution rapides. Plus tôt cette année, Dominion a déployé sa plateforme logicielle phare, AuraNet, auprès des Forces armées canadiennes lors de l'opération Nanook-Nunalivut.

Pendant deux mois, dans le Grand Nord canadien, des Rangers canadiens ont utilisé AuraNet conjointement avec les capteurs renforcés pour l'Arctique de Dominion afin de transformer des communications et des données dispersées en une image opérationnelle unique, soutenant ainsi le suivi des missions, la planification et les communications en temps réel. L'exercice a été entièrement autofinancé et illustre la démarche de Dominion, qui consiste à travailler aux côtés des opérateurs afin de favoriser un développement itératif.

Dominion utilisera le financement de Série A pour accélérer le développement d'AuraNet et de Scout, sa plateforme de collaboration autonome (PCA), qui étend la portée des avions de chasse avec équipage dans des environnements austères. La levée de fonds permettra également à Dominion d'agrandir son équipe afin de dépasser la barre des 100 employés d'ici la fin de l'année. Dominion a recruté des ingénieurs chevronnés issus d'Anduril, Tesla, Rheinmetall, Google et Rivian, ainsi que des vétérans des Forces armées canadiennes.

« Commencer dans l'Arctique, c'est choisir l'environnement le plus exigeant de la planète comme point de départ », a ajouté Pence. « Les ingénieurs qui se joignent à Dominion comprennent qu'une technologie éprouvée dans les conditions les plus difficiles du monde peut réussir n'importe où. »

En pleine phase de croissance importante, l'entreprise a emménagé en juin dans une usine de fabrication de 25 000 pieds carrés à Kanata, en Ontario, et a ouvert un bureau de développement à Toronto.

Le tour de financement de Dominion survient à un moment charnière pour la défense canadienne. Le Canada a désormais atteint la cible de dépenses en matière de défense de 2 pour cent du PIB fixée par l'OTAN et s'est engagé, aux côtés de ses alliés, à atteindre le nouvel objectif de 5 pour cent d'ici 2035. Plus tôt cette année, le gouvernement du Canada a publié sa première Stratégie industrielle de défense et créé l'Agence d'investissement dans la défense. Ottawa a également promis d'orienter 70 pour cent des dépenses de défense vers des entreprises canadiennes, d'augmenter la recherche et le développement en matière de défense de 85 pour cent, de stimuler les exportations de 50 pour cent et de créer 125 000 nouveaux emplois. Ensemble, ces initiatives représentent la plus ambitieuse expansion industrielle de défense de l'histoire moderne du Canada.

À propos de Dominion Dynamics

Soutenue par des investisseurs providentiels de premier plan, des fonds de capital-risque et des capitaux de caisses de retraite canadiennes, Dominion Dynamics construit le pilier numérique du système de commandement et de contrôle de prochaine génération. Notre équipe puise ses talents dans certaines des plus grandes entreprises de défense et de technologie au monde, alliant la rapidité d'exécution de la Silicon Valley, l'excellence technique de Waterloo et une mission claire axée sur la sécurité nationale. Pour en savoir plus, consultez le www.defendthedominion.com.

SOURCE Dominion Dynamics

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