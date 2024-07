MONTREAL, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Vendredi 28 juin 2024 - Domfoam, un fabricant de premier plan de produits en mousse de haute qualité au Québec, est heureux d'annoncer son expansion stratégique dans la région du Grand Toronto (GTA) et sur l'ensemble du marché à l'acquisition de Foamco Industries, augmentant ainsi leur part de marché en Ontario et consolidant leur présence au Québec.

Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie de croissance de Domfoam, lui permettant de mieux servir les clients canadiens avec des services de livraison améliorés et des capacités de production augmentées.

Service et livraison améliorés

Avec l'acquisition de Foamco, Domfoam sera désormais en mesure d'offrir des services de livraison le lendemain dans toute la région du Grand Toronto et en Ontario, assurant un service rapide et efficace pour ses clients. « Cette démarche stratégique nous permet d'élargir notre portée et de fournir un service supérieur à un marché plus large, répondant à la demande croissante pour nos produits", a déclaré Jonathan Pomerantz, CEO de Domfoam. »

« L'acquisition de Foamco est formidable pour Domfoam, elle solidifie le fait que nous sommes prêts à affronter nos plus grands concurrents et il est très excitant pour la famille Domfoam de grandir », a déclaré Karim Khoury, VP des opérations chez Domfoam.

Exploiter le succès au Québec

Domfoam a établi une solide présence sur le marché québécois avec trois usines de fabrication qui ont constamment livré des produits en mousse de haute qualité depuis 1963. Le succès de Domfoam au Québec constitue une base solide alors qu'ils continuent de s'étendre en Ontario.

« Nous nous engageons à maintenir nos normes élevées de qualité et de service à mesure que nous grandissons, en veillant à ce que nos clients en Ontario reçoivent le même niveau d'excellence qui a fait de nous un nom de confiance au Québec », a déclaré M. Pomerantz.

Renforcer l'élan avec cinq installations de fabrication

Avec l'ajout de Foamco, Domfoam exploite désormais 5 usines de fabrication totalisant plus de 550 000 pieds carrés, stratégiquement situées au Québec et en Ontario.

« Cette expansion non seulement améliore notre capacité de production mais assure également une saine concurrence pour nos clients en fournissant une troisième option de fabrication. Nos capacités nous permettront de répondre plus adéquatement aux besoins diversifiés de notre clientèle, en livrant des produits en mousse de haute qualité avec une plus grande efficacité. », a déclaré M.Pomerantz.

La croissance continue en Ontario marque un nouveau chapitre dans le parcours de Domfoam.

« Je crois que c'est une excellente acquisition de la part de Domfoam, car cela nous aide à devenir plus forts et plus stables en tant qu'entreprise, cela nous montre à tous nos concurrents que nous sommes une entreprise avec laquelle il faut compter et que nous sommes là pour y rester », a déclaré Pino Cappuccino, Directeur d'usine chez Domfoam.

