Dole Packaged Foods se met en position de s'attaquer au défi mondial de l'accessibilité alimentaire

Donnant suite à sa promesse, celle de rendre les aliments nutritifs accessibles à un milliard de personnes d'ici 2025, Dole met en place le programme « Sunshine for All » dans l'un des plus grands déserts alimentaires d'Amérique : Jackson, Mississippi

JACKSON, Mississippi, 26 août 2020 /CNW/ -- Dole Packaged Foods, joignant la « promesse Dole » à l'acte dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, crise mondiale qui s'est aggravée depuis l'éclosion de la pandémie de COVID-19, a annoncé aujourd'hui le programme « Sunshine for All » (Du soleil pour tous) destiné à fournir, à l'intention des populations les plus défavorisées, des produits frais et emballés, ainsi que des repas nutritifs, accompagnés de possibilités en termes d'éducation nutritionnelle. Pour lancer ce programme, Dole a choisi Jackson, dans le Mississipi, une ville dont la population se dit l'un des plus grands déserts alimentaires d'Amérique en n'ayant qu'une seule épicerie pour 10 000 habitants.

L'accès à une alimentation saine, un défi mondial, touche des milliers de villes américaines et plus de 40 millions de personnes dans tous les États-Unis. Cette crise, celle du manque d'accès, aggravée encore par la disparité des revenus, un problème grandissant, et, depuis peu, par la pandémie à coronavirus, tient au fait les épiceries à service complet, les marchés fermiers et d'autres vendeurs de fruits et légumes nutritifs sont en nombre limité, voire inexistants sur le terrain, créant alors des déserts et des bourbiers alimentaires dans tout le pays. Les déserts alimentaires s'entendent des secteurs offrant peu accès à des aliments nutritifs et à prix abordables. À l'inverse, les bourbiers alimentaires sont des secteurs où abondent la restauration rapide, les commerces de proximité et les magasins d'alcool qui vendent principalement de la malbouffe.

« Notre programme va au-delà des dons pour s'attaquer aux défis cruciaux, à savoir l'accessibilité et le caractère abordable, ainsi que l'éducation nutritionnelle dans les collectivités du monde entier », a déclaré Pier Luigi Sigismondi, président de Dole Worldwide Packaged Foods. « Jackson nous servira de guide quant à la manière dont nous allons affronter ces défis dans d'autres déserts alimentaires en nous fondant bien entendu sur un modèle hyper-local. De concert avec nos partenaires, nous sommes en train de jeter les bases d'un changement systémique au sein des collectivités individuellement et dans notre société en général. »

Au fait, les consommateurs peuvent proposer une ville comme prochain emplacement Dole dans le cadre de son programme « Du soleil pour tous ». Pour s'y prendre, les personnes intéressées sont invitées à écrire à [email protected] ou à publier, au mot-dièse #SunshineforAllYOURCITY, via Instagram, Twitter ou Facebook, un message signalant à Dole la ville destination en question.

Le choix de villes sera fait par Dole dans l'optique besoins (accès aux aliments frais, état, désert alimentaire ou bourbier alimentaire) et selon le nombre de messages, relayés par le mot-dièse, évoquant votre ville et la qualité de la mise en candidature (aborde-t-elle le pourquoi, sa créativité). La deuxième destination de Dole, « Du soleil pour », sera annoncée le 1er décembre 2020, à l'occasion de la campagne Mardi je donne.

Du soleil pour tous à Jackson

Pourquoi Jackson? Le choix de cette ville s'explique par le fait qu'elle ne compte que 20 épiceries et que, parmi ces magasins, moins de 5 % proposent des produits frais cultivés localement. En revanche, il y a 70 restaurants rapides, 60 magasins de proximité et 150 stations-service qui vendent principalement des produits peu sains.

Pour marquer le lancement du programme, le maire de la ville, Chokwe Antar Lumumba, a proclamé aujourd'hui journée « Du soleil pour tous » à Jackson. Outre le maire, Dole s'est également associée à des chefs et à des organisations de la ville, notamment le Boys and Girls Club of Central Mississippi, Up in Farms, The Urban League, Smoothie King et Foot Print Farms, pour en venir à trouver des solutions originales aux problèmes d'acheminement d'aliments nutritifs dans les secteurs mal desservis de Jackson. Voici les principaux volets du programme :

Don de 75 000 $ de Dole Packaged Foods à Up in Farms, de quoi appuyer son Centre de formation Farm-to-Table et l'équiper durablement afin qu'il puisse, en tant qu'agent, fournir 1 000 repas nutritifs/jour aux habitants dans le besoin

75 000 $ de Dole Packaged Foods à Up in Farms, de quoi appuyer son Centre de formation Farm-to-Table et l'équiper durablement afin qu'il puisse, en tant qu'agent, fournir 1 000 repas nutritifs/jour aux habitants dans le besoin Tenue de marchés fermiers hebdomadaires improvisés dans les locaux du Boys and Girls Club, offrant à des prix abordables des produits de Foot Print Farms, une production locale, des frappés aux fruits frais de Smoothie King et des repas chauds, prêts à emporter, préparés par des chefs locaux Nick Wallace , Regina Wallace , Jamie Gwen et Ally Phillips

, , et Dole Kids Cooking Camp : sessions et cours virtuels à l'usage des adultes leur offrant des leçons de cuisine et des conseils pratiques leur permettant de faire des achats intelligents et de manger sain à prix modique

Mise en place des jardins pédagogiques durables, aussi bien dans les clubs de garçons et de filles que dans les écoles primaires, afin d'inciter les enfants à manger sain, toute leur vie, notamment des fruits et des légumes

Plans futurs consistant en de partenariats avec des entrepreneurs locaux pour élargir les marchés fermiers et la prestation de camions de cuisine santé de rue dans les secteurs de désert alimentaire de la ville

Pour en apprendre plus sur le programme et savoir comment y participer, rendez-vous sur le site https://bit.ly/dolesunshine ou soyez à l'écoute de Dole aujourd'hui, sur Facebook, à 12h15 (heure de l'Est), à l'occasion d'une discussion en direct animée par Nick Wallace, chef cuisinier, à l'adresse facebook.com/dolesunshine.

À propos de Dole Packaged Foods, LLC

Dole Packaged Foods, LLC, un leader mondial de la culture de fruits, ainsi que dans la préparation de collations saines, l'est aussi à ce titre en termes d'approvisionnement, de distribution et de marketing. Dole commercialise une gamme complète de fruits emballés longue conservation, de fruits surgelés, de fruits secs et de jus de fruits. Dans tous les domaines de ses opérations, la société s'attache à privilégier quatre piliers de la durabilité : la gestion de l'eau, l'empreinte carbone, la conservation des sols et la réduction des déchets. Pour en savoir plus, rendez-vous sur dolesunshine.com.

