SAN FRANCISCO, le 26 avril 2024 /CNW/ - Docusign (NASDAQ : DOCU) a annoncé aujourd'hui un développement majeur de sa stratégie d'entreprise en créant une nouvelle catégorie SaaS -- Intelligent Agreement Management (IAM) -- et en lançant Docusign IAM, une plateforme de gestion intelligente des contrats ainsi que de nouvelles applications métier qui rentrent dans cette catégorie. Docusign IAM aidera les entreprises de toutes sortes à transformer les données des contrats en information et en actions, à accélérer les cycles de vérification des contrats et à stimuler la productivité à l'échelle de l'organisation.

« Les contrats sont le socle de chaque entreprise, mais la façon dont ils sont gérés est figée dans le passé », a déclaré Allan Thygesen, chef de la direction de Docusign. La mauvaise gestion des contrats et les systèmes obsolètes coûtent aux entreprises du temps et des occasions et près de 2 billions de dollars en valeur économique mondiale chaque année. La plateforme IAM contribuera à changer cela; les entreprises du monde entier pourront fonctionner plus efficacement et accroître leurs revenus plus rapidement.

L'IMPASSE CONTRACTUELLE

De nos jours, la plupart des entreprises se situent dans une « impasse contractuelle ». Le ralentissement de l'activité d'une entreprise à cause de systèmes et de processus de contrats obsolètes fait que de l'information critique reste confinée dans des fichiers statiques déconnectés des systèmes d'enregistrement existants.

Le coût de ces systèmes et processus déconnectés est important. Une étude à venir de Deloitte* estime qu'en moyenne :

25 000 heures sont perdues chaque année et par fonction pour élaborer des contrats;

6 000 heures sont perdues chaque année et par fonction pour organiser, stocker et gérer des contrats;

14 000 heures sont perdues chaque année et par fonction pour analyser des contrats afin d'en tirer des enseignements.

Au total, 2 billions de dollars de valeur économique mondiale sont détruits chaque année à cause d'une mauvaise gestion des contrats.

« En travaillant avec près de 90 % des entreprises figurant au palmarès Fortune 500, nous avons constaté à quel point les méthodes de gestion des contrats obsolètes ont des répercussions négatives tangibles sur les entreprises de toutes tailles, qu'il s'agisse de la diminution des ventes, de la perte de productivité ou de l'augmentation des coûts », a déclaré Rohan Gupta, associé principal chez Deloitte Consulting LLP. « Avec chaque contrat qu'une entreprise gère, l'occasion de s'améliorer augmente. Nos recherches primaires, menées en collaboration avec Docusign pour un prochain rapport, ont révélé qu'en améliorant leurs systèmes et processus, les entreprises gérant plus de 20 000 contrats par an peuvent accroître leurs revenus de 44 millions de dollars ou plus. »

LA PLATEFORME IAM DOCUSIGN ET SES APPLICATIONS

La plateforme Docusign IAM et ses applications réuniront de manière transparente les différents composants du processus de gestion des contrats et exploiteront l'IA pour accélérer la création de contrats, faciliter les négociations et fournir des renseignements stratégiques pour aider les entreprises à gérer leurs portefeuilles de contrats.

« Les récents progrès dans le domaine de l'IA, combinés à notre vaste expérience dans le domaine des contrats, nous ont permis de créer de nouvelles capacités puissantes pour les entreprises de tous genres », a affirmé Dmitri Krakovsky, chef des produits chez Docusign. « La plateforme Docusign IAM et les applications qu'elle alimente auront un impact commercial réel pour nos clients, d'une manière qui n'était pas envisageable auparavant. »

Avec Docusign IAM, les entreprises de toutes tailles pourront :

créer des contrats de manière collaborative, automatisée et intégrée à tous leurs processus et systèmes opérationnels, comme la gestion de la relation client (CRM), la gestion du capital humain (HCM) et la planification des ressources de l'entreprise (ERP);

Ces nouvelles capacités seront rendues possibles par les nouveaux services de plateforme qui feront partie de Docusign IAM :

Docusign Navigator est un référentiel intelligent qui permet aux organisations de stocker, de gérer et d'analyser de manière centralisée les contrats quelle qu'en soit la source. Plus qu'un simple système de stockage de documents, Navigator est alimenté par l'IA de Docusign, pour transformer efficacement les contrats non structurés en données structurées. Une fois ces données libérées, Navigator permet aux utilisateurs de trouver facilement des contrats, d'accéder rapidement à des renseignements essentiels et d'en extraire des renseignements précieux. Finies les pertes de temps et de revenus et les expositions inutiles aux risques dues à un manque de visibilité dans les contrats. Avec Navigator, les utilisateurs peuvent améliorer l'efficacité dans l'ensemble de l'organisation, déceler des occasions de réduction des coûts et renforcer la supervision et la sécurité des contrats

Grâce à ces nouveaux services de plateforme et aux capacités de la plateforme Docusign IAM, nous serons en mesure de proposer des applications spécialement conçues pour certains secteurs d'activité. Lorsque la plateforme Docusign IAM sera lancée cet été, nous proposerons :

IAM pour les ventes : Les équipes des ventes pourront conclure des ventes plus rapidement en générant des contrats intelligents et en connectant de manière transparente le processus d'accord aux systèmes de CRM.

Les équipes des ventes pourront conclure des ventes plus rapidement en générant des contrats intelligents et en connectant de manière transparente le processus d'accord aux systèmes de CRM. IAM pour l'expérience client : Les gestionnaires de produits pourront créer des expériences de contrats engageantes qui amélioreront la conversion, réduiront le nombre d'abandons et offriront une expérience fluide.

Les gestionnaires de produits pourront créer des expériences de contrats engageantes qui amélioreront la conversion, réduiront le nombre d'abandons et offriront une expérience fluide. IAM Core : Les équipes dont les besoins ne correspondent pas directement à une application « IAM pour X » peuvent personnaliser leur propre solution avec Docusign IAM Core. Elles peuvent concevoir leur propre expérience de gestion des contrats à l'aide de nos services de plateforme modulaires, créer leurs propres applications ou les personnaliser avec une application proposée par l'App Center de Docusign.

Dans un proche avenir, Docusign envisage de lancer davantage d'applications IAM qui cibleront d'autres secteurs d'activité ainsi que des marchés verticaux. Par exemple :

IAM pour les achats : Les équipes chargées des achats pourront rationaliser le processus de la source au paiement, atténuer les risques et les retards, puis s'assurer que les conditions des contrats sont respectées dans les délais.

Les équipes chargées des achats pourront rationaliser le processus de la source au paiement, atténuer les risques et les retards, puis s'assurer que les conditions des contrats sont respectées dans les délais. IAM pour les ressources humaines : Les équipes des RH pourront offrir des expériences exceptionnelles en matière de contrats avec les collaborateurs, de l'embauche à la retraite, grâce à des intégrations entre Docusign et les principaux outils des RH.

UNE NOUVELLE CATÉGORIE SAAS : INTELLIGENT AGREEMENT MANAGEMENT

Docusign IAM est la première entité d'une nouvelle catégorie SaaS intitulée Intelligent Agreement Management. A l'instar des catégories telles que la CRM, la HCM et l'ERP qui ont tiré parti d'Internet pour moderniser les ventes, les RH et la gestion des ressources, des plateformes comme Docusign IAM utiliseront l'IA pour faire entrer la gestion des contrats dans le XXIe siècle.

« Exploiter tout le potentiel des données actuellement confinées dans les contrats et les documents a été un énorme enjeu pour presque toutes les organisations », a déclaré Holly Muscolino, vice-présidente du groupe chez IDC. « L'annonce de Docusign concernant le lancement de la plateforme IAM arrive à point nommé compte tenu des répercussions de l'IA sur les processus opérationnels. »

Le lancement de Docusign IAM marque une avancée majeure dans la vision et la stratégie de l'entreprise, qui s'appuie sur plus de 20 ans d'innovation dans des domaines comme la signature électronique et la gestion du cycle de vie des contrats. L'entreprise fournit actuellement des services à plus de 1,5 million de clients et touche plus d'un milliard de personnes dans plus de 180 pays.

« Docusign pose un regard innovant sur le secteur technologique des contrats avec ses nouvelles annonces concernant la gestion intelligente des contrats, a indiqué Ryan O'Leary, directeur de recherche chez IDC. « Cette annonce oriente Docusign vers une approche de plateforme modulaire qui devrait apporter plus de valeur aux clients en leur permettant de relever leurs propres défis organisationnels. »

DISPONIBILITÉ

La plateforme Docusign IAM, ainsi que les nouvelles applications IAM Core, pour les ventes et l'expérience client, seront mises à la disposition des clients aux États-Unis à partir de la fin mai, et arriveront sur d'autres grands marchés plus tard cette année.

*Source : Étude Deloitte & Docusign sur la gestion des accords numériques, 2024

À propos de Docusign

Docusign donne vie aux contrats. Les solutions Docusign sont utilisées par plus de 1,5 million de clients et bénéficient à plus d'un milliard de personnes dans plus de 180 pays, accélérant ainsi le processus commercial et simplifiant la vie des gens. Avec sa plateforme Docusign IAM, Docusign libère les données stratégiques pour l'entreprise qui sont confinées dans les documents. Jusqu'à maintenant, ces systèmes étaient déconnectés des systèmes opérationnels, ce qui coûtait du temps, de l'argent et des occasions aux entreprises. À l'aide de Docusign IAM, les entreprises peuvent créer, formaliser et gérer des contrats avec des solutions créées par la référence mondiale en matière de signature électronique et de gestion du cycle de vie des contrats.

