DOCUMENTAIRE DE TERRY FOX À AUJOURD'HUI - Des appuis de taille de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont en soutien au traitement du sarcome

MONTRÉAL, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Grâce à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) et à la diffusion de la série documentaire De Terry Fox à aujourd'hui, qui a suivi la quête de la Dre Sophie Mottard, chirurgienne orthopédiste oncologue à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), l'espoir grandit pour les patients atteints de tumeurs musculosquelettiques (sarcomes).

Diffusée en 2022 sur les ondes d'ICI RDI et ICI Télé, la série documentaire De Terry Fox à aujourd'hui produite par Pamplemousse Média a transporté les téléspectateurs au cœur du combat contre les sarcomes, un cancer silencieux et méconnu. Constatant que la recherche sur le sarcome stagnait depuis le décès de Terry Fox il y a 42 ans, la Fondation HRM et un généreux donateur se sont engagés en appui aux travaux de Dre Mottard et de ses collègues.

Plus d'actions pour un objectif de 1,5 million de dollars

Grâce à la générosité de ce donateur et à la solidarité des participants des événements Montréal Passion Vin et À Votre Santé! 2023 qui se dérouleront du 23 au 25 novembre, la prise en charge des patients atteints de tumeurs musculosquelettiques à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) recevra un appui de taille.

En effet, l'objectif de 1,5 million de dollars soutiendra les travaux des équipes multidisciplinaires des Drs Sophie Mottard et Jonathan Noujaim et contribuera à la mission de la Fondation HMR, soit l'amélioration des soins offerts, le développement de l'enseignement et l'accroissement de la recherche.

Pour en apprendre davantage sur Montréal Passion Vin et À Votre Santé! et pour vous procurer des billets, visitez le https://action.fondationhmr.ca/montrealpassionvin.

Également, au printemps 2024, une brochette d'humoristes s'unira pour la Fondation HMR à l'occasion d'un spectacle dont les bénéfices seront remis à la cause du sarcome. Plus de détails viendront.

Soyons solidaires de l'HMR. Ensemble pour un diagnostic plus rapide et efficace, sauvons plus de vies!

À propos de la Fondation HMR

Grande partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) depuis 45 ans, la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l'Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients. Avec une volonté affirmée de faire la différence, la Fondation appuie les projets visant l'amélioration constante des soins, le développement de l'enseignement et la croissance de la recherche.

À propos de Pamplemousse Média

Sous l'impulsion de sa présidente France Beaudoin, l'équipe de Pamplemousse Média crée des projets télévisuels originaux et rassembleurs, inspirés par une volonté de proposer au public des histoires ancrées dans des valeurs d'inclusion, de curiosité et d'humanité. C'est dans cette perspective que le réalisateur Jean-François Fontaine, appuyé par Alix Gagnon à la scénarisation, a mis en lumière, sans filtre, la détermination de Dre Mottard et de ses collègues, et le parcours émouvant de familles pleines de résilience. Une réalité brutale par moments, mais aussi lumineuse et pleine d'espoir.

