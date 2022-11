SHENZHEN, Chine, 23 novembre 2022 /CNW/ - Les pénuries de main-d'œuvre et la hausse des coûts dans le monde sont deux vents contraires majeurs pour les secteurs de la vente au détail et des services, qui ouvrent de nouvelles possibilités de transformation de l'automatisation. Pour mieux répondre à cette nouvelle demande, Dobot a mis au point les séries Nova de robots collaboratifs conçus spécialement pour les clients du commerce de détail pour effectuer des tâches comme la fabrication de café, de cocktails, de crème glacée, de nouilles, de poulet frit et même la physiothérapie.

Robots collaboratifs de la série DOBOT Nova Les clients peuvent personnaliser les couleurs de Nova à l’achat

Le Nova 2 et le Nova 5 sont les deux premiers modèles de la série Nova avec des charges utiles de 2 kg et 5 kg pour la manutention des tâches de détail et de physiothérapie respectivement. Ils peuvent remplacer des travailleurs pour aider à réduire les dépenses d'exploitation et les contacts humains directs pendant les pandémies.

Pour mieux répondre aux besoins des marques de détail, la série Nova contraste avec la philosophie de conception rigide des robots industriels et offre une personnalisation des couleurs afin de mieux s'intégrer aux magasins de détail pour une meilleure expérience client. La série Nova est également plus compacte que les cobots industriels comparables et peut tenir dans un espace d'un mètre carré.

Compte tenu du fait que la plupart des magasins de détail n'ont pas d'ingénieurs à plein temps dans leur personnel, la série Nova a été conçue pour être facile à utiliser. Grâce à la fonction glisser pour enseigner et à l'interface utilisateur graphique, n'importe qui peut facilement programmer un système Nova sans connaître le codage. La mise en place d'un Nova ne prend pas plus de 10 minutes.

Les robots du secteur de la vente au détail peuvent avoir des interactions fréquentes avec les personnes, ce qui fait de la sécurité une priorité absolue. La série Nova est dotée de multiples fonctions de sécurité pour détecter intelligemment les mouvements humains, et arrête le fonctionnement en 0,01 seconde en cas de détection de collision. En cas de panne de courant, Nova se fige automatiquement en position pour assurer la sécurité des autres.

Le Nova de Dobot ouvre la porte de l'automatisation aux secteurs du commerce de détail et des services. L'adoption des robots s'étendra au-delà des ateliers de production des usines pour faire partie de notre vie quotidienne. Les collaborations et les interactions entre les humains et les machines ne feront qu'augmenter.

