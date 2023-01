En se dotant d'une plateforme de gestion des actifs et des dépenses, DMI renforce sa position de chef de file sur le marché des services de mobilité gérés

BETHESDA, Maryland, le 24 janv. 2023 /CNW/ -- DMI , chef de file mondial de la transformation numérique et des services gérés, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Simplex Mobility (« Simplex » ou la « Société »), grand fournisseur de logiciels de gestion des actifs et des dépenses. Simplex propose une plateforme centralisée qui gère tous les aspects de l'écosystème mobile d'un client, comme la gestion des stocks, le soutien du centre de dépannage et l'optimisation des coûts.

Depuis plus de 20 ans, DMI est un chef de file dans les services de mobilité gérés, grâce à son expérience utilisateur de premier ordre, à son soutien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à sa gestion du cycle de vie et à ses références connues en matière d'innovation continue. L'acquisition de Simplex permet à DMI d'associer logiciels et services de pointe et de faire ainsi de son offre de services gérés l'une des solutions tout-en-un les plus complètes du marché. Cette plateforme combinée renforce la visibilité, la sécurité, le suivi et les économies sur l'ensemble de l'écosystème mobile des clients.

« DMI révolutionnera le marché grâce à la toute première offre complète de services gérés qui va au-delà du cadre mobile et qui permet aux clients de gérer, de surveiller et de transformer leurs actifs, leurs stocks et leurs dépenses grâce à une expérience unique et harmonieuse, a déclaré Rocky Thurston, chef d'exploitation chez DMI. Les entreprises dans une logique d'économies, de réduction des déchets, et de transformation doivent se doter d'une solution de bout en bout pour garantir une prudence financière et une expérience client moderne. »

« Les entreprises d'aujourd'hui cherchent des solutions et des partenaires pour les aider à accélérer leur stratégie numérique tout en gardant le contrôle sur les technologies et les coûts d'exploitation, a souligné DJ Oreb, président des Services gérés chez DMI. Notre vision a toujours été de donner à nos clients une expérience qui va à leur rencontre dans leur parcours numérique. Cette combinaison nous aide à le faire et crée une solution de bout en bout puissante pour les clients commerciaux et gouvernementaux. »

Présente dans plus de 78 pays et comptant plus de quatre millions de dispositifs sous gestion, DMI a réussi des centaines de mises en œuvre caractérisées par un temps de disponibilité, des performances, des services et une sécurité inégalés. Depuis sept ans, DMI a le statut de Leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour les services de mobilité gérés à l'échelle mondiale. « Notre plateforme a été conçue dans une optique de souci du client, ce qui nous a aidés à conserver un avantage concurrentiel, a indiqué Taylor Phillips, fondateur et chef de la direction de Simplex, qui continuera de travailler chez DMI après la transaction. Combinée à la position de chef de file qu'occupe DMI sur le marché mondial, à sa taille et à son souci du client, cette technologie va révolutionner le marché. »

Pour en savoir plus sur les services de mobilité gérés de DMI et sur le rapport Gartner, veuillez cliquer ici.

Avis de non-responsabilité de Gartner :

Gartner ne fait la promotion d'aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir seulement les fournisseurs ayant les cotes les plus élevées ou ayant reçu d'autres marques de reconnaissance. Les publications de recherche de Gartner constituent les opinions des membres de l'organisme de recherche et ne doivent pas être considérées comme des faits. Gartner nie l'existence de toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, notamment toute garantie quant à la qualité marchande ou à la conformité à des fins particulières. GARTNER et Magic Quadrant sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de DMI

DMI, société du portefeuille d'OceanSound Partners, est une société mondiale de solutions technologiques spécialisée dans la stratégie numérique, la conception, la transformation et le soutien. Grâce à son expertise dans les domaines de l'IA et de l'analyse, du commerce, de l'expérience, des services gérés, de la transformation et du gouvernement, DMI offre des solutions de transformation numérique intelligentes qui vont à la rencontre des entreprises sur leur propre parcours. Née à l'ère du numérique, DMI fournit depuis 2002 des solutions essentielles d'entreprise à une centaine de sociétés faisant partie du Fortune 1000® et aux quinze ministères fédéraux des États-Unis. DMI, qui compte aujourd'hui plus de 2 100 employés à l'échelle mondiale, est continuellement distinguée par les meilleurs analystes de l'industrie et fait partie des meilleurs milieux de travail aux États-Unis. www.DMInc.com

À propos de Simplex

Fondée en 2011, Simplex Mobility propose sa plateforme de gestion MyServe pour aider à automatiser l'expérience d'une entreprise en matière de services de mobilité gérés grâce à la gestion des dispositifs fixes et mobiles, y compris les téléphones, les tablettes, les MiFi et les produits de l'Internet des objets (IdO). www.simplexmobility.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1863523/DMI_Logo.jpg

SOURCE DMI

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Médias : Corey Eldridge, [email protected]