DL E&C décroche un contrat pour l'ammoniac bleu au Canada; CARBONCO obtient une licence pour la technologie de capture, d'utilisation et de stockage du carbone

Production de plus d'un million de tonnes d'engrais écologique à l'aide d'ammoniac bleu et de CO₂ capté

SÉOUL, Corée du Sud, 10 décembre 2024 /CNW/ - DL Engineering & Construction (DL E&C), l'une des cinq plus grandes entreprises de construction de Corée du Sud, a fait ses débuts dans le projet d'usine d'engrais canadienne, ce qui lui permet d'entrer sur le marché nord-américain de l'ammoniac bleu.

Tamara Mawhinney, ambassadrice du Canada en Corée du Sud (à gauche), Jason Mann, chef de la direction de Genesis Fertilizers, et Yoo Jae-ho, responsable de la division des activités liées aux usines de DL E&C, posent pour une photo après la signature du contrat pour le projet d'usine d'engrais, le 20 novembre.

Le 20 novembre, DL E&C a signé un contrat avec Genesis Fertilizers, une société canadienne d'engrais, à l'ambassade du Canada à Séoul. Dans le cadre de ce contrat, DL E&C réalisera la phase d'ingénierie de pointe (FEED), tandis que sa filiale CARBONCO fournira une licence pour la technologie de capture, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS). Le processus de production d'ammoniac sera basé sur une technologie sous licence de la société allemande Thyssenkrupp Uhde.

Le projet prévoit la construction d'une usine d'engrais à Belle Plaine, dans la Saskatchewan, qui traitera quotidiennement 1 500 tonnes d'ammoniac bleu pour produire de l'engrais. Une fois terminée, l'usine produira environ 1,05 million de tonnes d'engrais par an. La valeur totale du contrat est de 35 millions de dollars, et la phase FEED devrait être achevée d'ici 2026. Genesis Fertilizers prévoit d'émettre un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) une fois que la phase FEED sera achevée, dans 14 mois.

Comme indiqué précédemment, la technologie CCUS de CARBONCO sera appliquée à l'installation. L'ammoniac, un ingrédient clé des engrais, est généralement extrait du gaz naturel, un processus qui génère d'importantes quantités de dioxyde de carbone (CO₂). L'absorbant à base d'amine de CARBONCO, qui présente une grande maturité technologique et une capacité de captage à grande échelle, permettra de capter environ 800 000 tonnes de dioxyde de carbone par an. L'installation proposée permettra d'éliminer 95 % des émissions de carbone générées par l'usine. Le dioxyde de carbone capturé sera acheminé par gazoduc vers un site de stockage souterrain situé à environ 16 km, où il sera stocké de manière permanente. Cette installation permet non seulement de produire de l'ammoniac bleu en éliminant le dioxyde de carbone, mais aussi de produire des engrais respectueux de l'environnement.

Les pays d'Amérique du Nord, notamment les États-Unis et le Canada, sont de plus en plus nombreux à annoncer leur soutien aux initiatives commerciales écologiques, ce qui a entraîné une augmentation des opportunités de nouveaux projets d'usines respectueuses de l'environnement. En particulier, le projet de loi C-59 du gouvernement canadien, annoncé en juin, a rendu l'usine d'engrais de Genesis Fertilizers éligible aux crédits d'impôt, ce qui est considéré comme un développement positif. Les investissements dans le secteur vert augmentent également. Selon la Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), l'Amérique du Nord représentera 19,5 billions de dollars d'investissements verts en 2020, soit environ 55 % du total des investissements mondiaux (35,3 billions de dollars).

DL E&C a déjà construit deux usines d'ammoniac (unités 2 et 3) pour Ma'aden en Arabie saoudite, en utilisant le même processus que le projet actuel. Ces usines, dont la capacité de production quotidienne peut atteindre 6 600 tonnes, sont les plus grandes usines d'ammoniac au monde. L'unité 2 a démarré ses activités commerciales en 2016, et l'unité 3 en 2022.

DL E&C est la seule entreprise sud-coréenne à réaliser des projets EPC aux États-Unis. Elle mène actuellement à bien le plus grand projet de production de polyéthylène au monde, au Texas. Il s'agit d'une usine de polyéthylène haute densité (PEHD) de 2 millions de tonnes, construite par la coentreprise de la société pétrochimique américaine Chevron Phillips Chemical et de la société énergétique publique qatarie Qatar Energy, qui devrait commencer ses activités commerciales en 2026.

Yoo Jae-ho, responsable de la division des activités liées aux usines de DL E&C, a déclaré : « Le Canada, riche en ressources naturelles telles que le gaz naturel, devrait continuer à attribuer des projets d'usines à grande échelle. Nous souhaitons renforcer notre présence sur le marché nord-américain en menant à bien cette phase FEED. »

Avec une valeur totale prévue de 2 milliards de dollars, la phase EPC plus importante du projet représente une occasion importante pour DL E&C de consolider sa position dans la région, ce qui annonce un avenir prometteur pour les initiatives de développement durable. Vous trouverez de plus amples informations sur le site officiel de DL E&C (https://www.dlenc.co.kr/eng/main.do).

Personne-ressource pour les médias :

Ahn Hyeon-ju

+82 2-369-4740

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2575046/DL_E_C_Image.jpg

SOURCE DL E&C