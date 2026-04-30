Présenté à l'AgriShow au Brésil, le nouveau rapport met en lumière la maturité du secteur, avec plus de 600 000 drones agricoles DJI désormais déployés dans plus de 100 pays et régions.

SHENZHEN, Chine, 30 avril 2026 /CNW/ - DJI Agriculture, le leader mondial des technologies innovantes de drones agricoles, a présenté aujourd'hui son cinquième rapport annuel « Agricultural Drone Industry Insight Report » (2025/2026) à Agrishow 2026 à Ribeirão Preto, au Brésil. Le rapport met en évidence la manière dont les politiques mondiales évoluent vers la libéralisation, la normalisation et l'intégration stratégique. Parallèlement, DJI Agriculture a renforcé son réseau de 3 500 centres de service et de réparation dans le monde tout en défendant la standardisation des opérations de drones. D'ici fin 2025, plus de 600 000 drones agricoles DJI étaient déjà utilisés dans le monde par plus de 600 000 opérateurs formés. L'adoption de cette technologie a permis d'économiser environ 410 millions de tonnes d'eau, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'eau potable de 740 millions de personnes, et de réduire les émissions de carbone de 51 millions de tonnes, ce qui correspond à la capacité annuelle d'absorption de carbone de 240 millions d'arbres.

DJI Agriculture Drones Are Widely Used in Overseas Market

« Les drones agricoles ne sont plus une nouveauté, ils sont devenus des équipements essentiels pour les exploitations du monde entier. » Au Brésil, les drones DJI sont désormais largement utilisés sur les principales cultures du pays, notamment le café, le soja, le maïs, la canne à sucre et les graminées fourragères», a déclaré Yuan Zhang, responsable des ventes mondiales de DJI Agriculture. «Alors que l'adoption continue de progresser dans le monde, DJI Agriculture continuera de renforcer son réseau de soutien pour les opérateurs tout en proposant des formations via son réseau mondial de plus de 7 000 instructeurs certifiés. Ces investissements soulignent l'engagement de l'entreprise à aider les agriculteurs à améliorer leur efficacité et à augmenter durablement leurs rendements grâce à une technologie de drones innovante.

Le semis et la pulvérisation par drone améliorent la productivité des pâturages et la durabilité au Brésil

Le rapport présente plusieurs études de cas sur les cas d'utilisation de drones agricoles pour diverses cultures dans différents pays. Au Brésil, des agriculteurs ont déployé DJI Agras T25P, T70P et T100, des drones agricoles couvrant des opérations de précision sur l'ensemble du cycle de gestion des fourrages, améliorant l'efficacité du renouvellement des fourrages et la productivité des pâturages. Par exemple, l'utilisation de drones pour traiter plus précisément les plaques de mauvaises herbes par pulvérisation ciblée peut réduire l'utilisation d'herbicides jusqu'à 35 %. Parallèlement, la pulvérisation et le semis par drones sur l'ensemble du processus offrent également des avantages en matière de protection de l'environnement, en éliminant le compactage des sols, en réduisant la dérive des produits chimiques à proximité des écosystèmes sensibles et en diminuant l'empreinte carbone de l'élevage.

Amélioration des essais de terrain et des études académiques favorisant des opérations sur le terrain plus conformes

Le rapport documente également plusieurs nouveaux essais sur le terrain et études académiques offrant une validation crédible et fondée sur des données probantes des avantages des drones agricoles de pulvérisation en matière d'application de précision, d'efficacité opérationnelle, de bénéfices économiques et de durabilité. Parallèlement, des organisations telles que UAPASTF ont élaboré des directives pour une application sûre et efficace des pesticides, éclairées par des études actualisées sur la dérive des pulvérisations par drone sur le terrain. Des tests de dérive améliorés permettent des opérations sur le terrain plus précises, plus sûres et plus conformes, ce qui en fait un facteur clé de l'agriculture de précision et de la protection des cultures respectueuse de l'environnement.

Ces études ont contribué à promouvoir des politiques et des évolutions de marché davantage fondées sur des données probantes à l'échelle mondiale, ce qui alimente encore l'expansion rapide de l'industrie mondiale des drones agricoles. Par exemple, ANAC (l'Agence nationale de l'aviation civile du Brésil) a mis à jour sa réglementation sur les drones afin d'établir des « scénarios standard » pour les opérations agricoles récurrentes. Au Canada, les modifications réglementaires apportées par Transports Canada au Règlement de l'aviation canadien ont simplifié les règles d'exploitation des drones agricoles, soutenant directement les opérations de pulvérisation, de cartographie, de surveillance et d'agriculture de précision.

À mesure que le secteur continue de mûrir à l'échelle mondiale, DJI Agriculture vise à offrir aux agriculteurs et aux décideurs politiques une vision plus claire de la façon dont les drones agricoles apportent une valeur environnementale mesurable et ouvrent de nouvelles voies pour la modernisation de l'agriculture mondiale.

Lire le rapport complet 2025/2026 sur les perspectives de l'industrie des drones agricoles ici.

À propos de DJI Agriculture

DJI Agriculture a été créé par DJI en 2015 avec pour mission d'apporter des technologies de drones innovantes à l'agriculture, afin de la rendre plus durable, plus efficace et plus sûre. DJI a commencé à investir dans la recherche et le développement pour faire progresser les drones de pulvérisation en 2012, avant de créer une unité commerciale dédiée aux drones agricoles. En tant que leader mondial de l'industrie des drones, DJI construit un monde meilleur en favorisant en continu le progrès humain grâce à des produits qui apportent une valeur ajoutée à la vie des personnes partout dans le monde, de manière plus profonde que jamais. Aujourd'hui, on estime à 600 000 le nombre de drones agricoles utilisés dans le monde pour traiter plus de 300 types de cultures dans plus de 100 pays et régions.

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SOURCE DJI Agriculture

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