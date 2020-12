Dix recommandations aux entreprises canadiennes pour promouvoir les droits des enfants

Les enfants du monde entier sont directement touchés par les politiques des entreprises, leurs produits, leur mode de fonctionnement, leurs activités d'approvisionnement et leurs publicités. Toutefois, au-delà des responsabilités sociales des entreprises en matière de travail des enfants et de philanthropie, les répercussions plus larges des activités de ces entreprises sur les enfants sont souvent ignorées.

« Les droits des enfants doivent être au cœur des activités commerciales », déclare Rowena Pinto, chef des programmes d'UNICEF Canada. « Nous sommes ravis qu'un nombre croissant d'entreprises canadiennes de nombreux secteurs reconnaissent le rôle essentiel qu'elles peuvent jouer dans la création d'un meilleur environnement corporatif qui soutient les droits de chaque enfant, tant au Canada qu'à l'étranger. Les notions de respect et de promotion des droits des enfants ne sont pas seulement bonnes pour les enfants, elles le sont également pour les affaires. »

Le lancement du rapport vise à permettre à UNICEF Canada et à Global Compact Network Canada, en collaboration avec un regroupement d'entreprises canadiennes incluant la Banque de Montréal, Intact Corporation Financière et la Fondation Lundin, d'aider les entreprises canadiennes à intégrer toutes les considérations concernant les enfants dans leur conduite responsable des affaires.

« Nous sommes fiers de collaborer avec UNICEF Canada et Global Compact Network Canada pour informer les entreprises canadiennes et les motiver à respecter et promouvoir les droits et le bien-être des enfants », a indiqué Michael Torrance, directeur de la durabilité du groupe financier BMO. « Nous espérons que cette démarche aidera le Canada à atteindre un point de basculement où l'intégration des droits des enfants perdra son statut d'enjeu secondaire d'entreprises pionnières pour devenir un élément essentiel pour toutes les entreprises. »

Le rapport Évaluation des principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l'enfant présente une série de recommandations couvrant les principes que les entreprises peuvent suivre pour promouvoir les droits des enfants, notamment :

Contribuer à l'élimination du travail des enfants

Assurer la protection et la sécurité des enfants

Proposer un travail décent à tout jeune travailleur, à leurs parents et aux personnes qui s'occupent d'eux

Respecter les droits de l'enfant en matière d'environnement et d'utilisation des terrains

Mener des actions de marketing et de publicité qui respectent et défendent les droits de l'enfant

Respecter et défendre les droits de l'enfant dans les dispositifs de sécurité

Le rapport couvre les références publiques aux enjeux des droits de l'enfant qui figurent dans les rapports annuels et de durabilité des principales entreprises canadiennes qui composent l'indice S&P/TSX 60, un indice boursier de 60 importantes entreprises inscrites à la Bourse de Toronto. Il présente ensuite aux entreprises les indicateurs sur lesquels aligner leurs rapports publics sur les droits des enfants dans le cadre de trois perspectives clés, notamment les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies, les Objectifs de développement durable et l'Indice canadien du bien-être chez les enfants et les jeunes.

« Le rapport Évaluation des principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l'enfant a renforcé la mission de Global Compact Network Canada qui vise à encourager les entreprises à mener leurs activités commerciales de façon responsable en adoptant les objectifs de développement durable », déclare Ayman Chowdhury, chef du secrétariat de Global Compact Network Canada. « Ces objectifs ne pourront pas être atteints sans réaliser des progrès économiques, sociaux et environnementaux inclusifs pour les enfants. »

