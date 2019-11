Dix personnes posent leur candidature pour l'élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon

QUÉBEC, le 16 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Élections Québec a autorisé dix candidatures pour l'élection partielle en cours dans la circonscription de Jean-Talon. C'est aujourd'hui, à 14 h, que prenait fin la période pour produire une déclaration de candidature.

Voici la liste des personnes candidates et leur appartenance politique.

PERSONNE CANDIDATE APPARTENANCE POLITIQUE Éric Barnabé Parti conservateur du Québec / Conservative Party of Québec Sylvain Barrette Parti québécois Stéphane Blais Citoyens au pouvoir du Québec Michel Blondin Parti pour l'indépendance du Québec Olivier Bolduc Québec solidaire Gertrude Bourdon Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party Joëlle Boutin Coalition avenir Québec - L'équipe François Legault Émilie Coulombe Parti vert du Québec/Green Party of Québec Ali Dahan Indépendant Stéphane Pouleur Équipe autonomiste

« Je tiens à saluer l'engagement qui anime chacune des personnes qui ont décidé de poser leur candidature dans la circonscription de Jean-Talon. Si le vote est essentiel à la vitalité de notre démocratie, la participation de ces femmes et de ces hommes qui souhaitent représenter la population l'est tout autant. », a affirmé le directeur général des élections, M. Pierre Reid.

S'informer sur les candidatures

La liste des personnes candidates dans la circonscription de Jean-Talon se trouve sur le site Web www.elections.quebec. Les électrices et les électeurs trouveront aussi cette liste sur la carte d'information qu'ils recevront par la poste à la fin du mois de novembre. Cette carte comprendra également l'adresse de leur lieu de vote le jour de l'élection. Ils pourront l'apporter pour faciliter le travail du personnel électoral.

Rappelons qu'au total, 46 800 électeurs sont conviés à exercer leur droit de vote lors de cette élection partielle. Ils contribuent ainsi à faire vivre notre démocratie.

Voter

En plus du jour de l'élection, le lundi 2 décembre prochain, les électrices et les électeurs peuvent voter par anticipation le dimanche 24 et le lundi 25 novembre. Ils peuvent aussi voter au bureau du directeur du scrutin de la circonscription à certaines dates. Toute l'information à ce sujet est disponible sur le site Web www.elections.quebec.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises.

