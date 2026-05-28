Dix millions de dollars, des milliers de vies transformées : la Fondation Cité de la Santé clôt sa campagne majeure #ProfondémentHumain

Un accomplissement collectif au service de la santé lavalloise

LAVAL, QC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Lors d'une soirée de reconnaissance tenue le 27 mai, la Fondation Cité de la Santé a célébré la clôture officielle de sa campagne majeure #ProfondémentHumain. Lancée publiquement en novembre 2022, cette initiative a suscité une mobilisation exceptionnelle : plus de 10 millions de dollars ont été recueillis, dépassant l'objectif fixé et inscrivant cette campagne parmi les plus importantes de l'histoire philanthropique en santé à Laval.

Le 27 mai dernier, la Fondation a célébré la clôture de sa campagne majeure en compagnie de plusieurs de ses grands donateurs. (Groupe CNW/Fondation Cité de la Santé)

«#ProfondémentHumain est devenu bien plus qu'une campagne : c'est un véritable mouvement de solidarité porté par toute une communauté, souligne André Malacket, directeur général de la Fondation Cité de la Santé. Chaque don reçu représente un geste concret pour améliorer le quotidien des usagers, soutenir les équipes soignantes et faire évoluer les soins à Laval.»

Dans une ville en pleine croissance qui ne compte qu'un seul hôpital pour desservir sa population, les besoins sont immenses.

Les sommes recueillies ont permis la réalisation de projets structurants dans la région :

Mieux protéger les enfants vulnérables

Centre d'expertise régional à l'enfance et à la famille -- CER(e)F | Plus de 3 M$

Le futur centre réunira sous un même toit des expertises médicales, psychosociales, judiciaires et policières pour offrir aux enfants victimes de maltraitance ou de négligence grave -- de 0 à 17 ans -- un accompagnement sécurisant et adapté à leurs besoins et ceux de leur famille.

Le CER(e)F s'imposera également comme un pôle régional de concertation, de recherche et de formation en protection de l'enfance.

Accélérer le dépistage du cancer du sein

Modernisation de la Clinique du sein | 850 K$

La modernisation complète de la Clinique du sein de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé a permis l'ajout d'un mammographe de nouvelle génération. Un second appareil intégrant une technologie de pointe, l'angiomammographie, viendra prochainement bonifier l'équipement.

Ce projet génère déjà des retombées majeures : réduction des délais d'attente, examens moins invasifs et meilleure fluidité dans le parcours de soins des patientes.

Transformer les soins en santé mentale

Une première unité de soins intensifs psychiatriques à Laval -- USIP | Près de 2 M$

L'ouverture de la première Unité de soins intensifs psychiatriques à Laval représente une importante avancée. Cette unité spécialisée permet désormais d'accueillir des patients vivant des situations de crise aiguë dans un environnement sécuritaire, humain et adapté à leurs besoins.

La rénovation de l'unité de courte durée psychiatrique Est a également été réalisée dans le cadre de cet investissement.

Une mobilisation portée par toute une communauté

La Fondation remercie chaleureusement l'ensemble des donateurs, partenaires, bénévoles, ambassadeurs ainsi que le personnel du CISSS de Laval pour leur contribution essentielle au succès de la campagne.

Une mention particulière est adressée à M. Robert Dumas, président et chef de direction à la Sun Life Québec, ainsi qu'à la famille Paiement, dont l'engagement et le leadership ont joué un rôle central dans l'atteinte -- et le dépassement -- de cet objectif ambitieux.

50 ans à transformer des vies, et des milliers d'autres à écrire

En 2028, l'Hôpital Cité-de-la-Santé de Laval célèbrera son 50e anniversaire. Pour souligner cet événement marquant, la Fondation donnera le coup d'envoi à sa prochaine campagne d'envergure portée par un message fort : «Des vies touchées par milliers».

Une invitation à poursuivre cet élan de solidarité.

Grands donateurs

Jean-Yves Cardinal | Ville de Laval | Fondation Lise et Giuseppe Racanelli | Fonds du Grand Mouvement Desjardins | Fondation Sandra et Alain Bouchard | Fondation Famille Louis Leclair | Banque TD | Banque Nationale du Canada | Famille Paiement | Jonathan Huberdeau | Intact | Fondation J.-Louis Lévesque | Bell | Les Aliments Lesters | Daniel Foliot | Sun Life Québec | BMO | Claude Sauriol | Fondation Molson | Fondation Montoni | Enfant Soleil | Tanguay | Claude Bourgie Bovet | Résidence le Marronnier | Jacques Foisy - NOVACAP | Croesus | Christian Gagné | Groupe Taddeo auto | Deloitte | Métro | IA Gestion Privée

À propos de la Fondation Cité de la Santé

Fondée en 1980, la Fondation mobilise la communauté pour soutenir l'ensemble des besoins du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS), incluant l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l'Hôpital Juif de réadaptation, les CLSC, les CHSLD, le Centre jeunesse et plusieurs autres.

www.fondationcitedelasante.com

SOURCE Fondation Cité de la Santé

Contact : Marie-Pier Tremblay | Conseillère principale aux communications | Fondation Cité de la Santé | 450 975-5347 | [email protected]