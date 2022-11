Dix leaders agricoles d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest donnent leur appui à la coalition québécoise « Nourrir l'humanité durablement »

LONGUEUIL, QC, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Dix leaders d'organisations professionnelles agricoles de six pays d'Afrique, actuellement en mission au Québec, rencontraient cette semaine les membres du conseil d'administration de la Coalition Nourrir l'humanité durablement.

Au cours de ces discussions, les représentantes et représentants africains ont donné un appui sans équivoque à la mission de la coalition qui est de rééquilibrer le cadre juridique international afin de favoriser l'autonomie alimentaire et d'améliorer la sécurité alimentaire de tous les pays, de diminuer la pression sur les ressources naturelles que sont les sols et l'eau, tout en préservant les avantages des échanges commerciaux.

« Cette rencontre a été une occasion extraordinaire d'internationaliser le mouvement Nourrir l'humanité durablement que nous avons lancé au Québec en mai 2021. À l'heure actuelle, sur la planète, il n'y a pas de plus grand enjeu que celui-là! », d'indiquer Marcel Groleau, président d'UPA Développement international et également président de la Coalition Nourrir l'humanité durablement.

Rallier les partenaires de l'agroalimentaire et de la société civile

Les leaders africains souhaitent que leurs organisations joignent les rangs du mouvement mis en marche par la coalition, mais ils ont convenu, dans un premier temps, à l'instar de ce qui s'est fait au Québec, de rallier à cette cause les acteurs du secteur agroalimentaire et les organisations de la société civile dans leur pays respectif.

« On est en accord avec cette coalition parce que la mission qu'elle poursuit nous interpelle tous. Actuellement, les mesures d'accompagnement pour soutenir nos agricultures locales sont insuffisantes. Il est temps qu'on se donne la main pour rester en vie! » - Adama Sow, secrétaire générale du Collège des femmes du Cadre national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) du Sénégal.

« Cette idée d'avoir des assises juridiques permettant de rétablir l'équilibre entre le droit du commerce international et la capacité des États à renforcer leur autonomie alimentaire est tellement importante pour nous. Chaque année, c'est plus de 2G$ de denrées alimentaires qui sont importées chez nous. Nous devons nourrir le Congo avec les produits des paysans congolais. » - Nathanaël Buka Mupungu, président de la Confédération paysanne du Congo (COPACO).

Rendez-vous à Dakar en mai 2023

À l'issue de cette rencontre, les membres de la coalition Nourrir l'humanité durablement et ceux de la délégation africaine se sont donné rendez-vous à Dakar en mai 2023, alors que la capitale sénégalaise accueillera la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale (GSEF2023).

« Parmi les thèmes qui seront abordés lors de ce forum, il y en a un directement en lien avec nos discussions d'aujourd'hui qui s'intitule L'économie verte territoriale, collective et durable, l'autosuffisance alimentaire et sa gouvernance. Nous avons là une occasion unique de donner un élan mondial au mouvement. » - Gérald Larose, Groupe d'économie solidaire du Québec et Caisse d'économie solidaire et vice-président de la Coalition Nourrir l'humanité durablement.

D'ici là, les participants travailleront à la mise en place d'un comité chargé de définir et de proposer une intervention commune qui sera faite à Dakar à l'occasion du GSEF2023 prévu du 1er au 6 mai.

Visite à la ferme Cabri génétique international

Les dix personnes déléguées africaines de la mission Sud-Nord « Viens marcher ma Terre 2022 » ont poursuivi leur périple au Québec jeudi avec une escale à la ferme Cabri génétique international à Saint-Damase en Montérégie. Ils sont repartis enchantés de cette visite qui leur a donné l'occasion de rencontrer deux éleveurs québécois aussi chevronnés que passionnés, Ginette Morneau et Christian Dubé. Encore là, des collaborations futures sont à prévoir entre frères et sœurs de terre.

Ces leaders venus d'Afrique (voir la liste ci-jointe), le secrétaire général d'UPA Développement international, M. Hugo Beauregard-Langelier, de même que le président d'UPA Développement interantional, M. Marcel Groleau, seront disponibles pour des entrevues tout au long de cette mission Sud-Nord. Les représentants des médias pourront les rencontrer en marge du Congrès de l'Union des producteurs agricoles (UPA) qui se tiendra à Québec les 29 et 30 novembre.

À propose de la mission Sud-Nord « Viens marcher ma Terre 2002 »

UPA Développement international (UPA DI) accueille, du 20 novembre au 3 décembre, une délégation de dix dirigeantes et dirigeants d'organisations professionnelles agricoles (OPA) du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, de la République démocratique du Congo et de la Tunisie. Ces leaders africains sont réunis au Québec afin d'échanger sur les politiques agricoles et agroenvironnementales en vigueur ici et dans leur pays respectif. Au menu des prochains jours : conférences, rencontres avec des organisations gouvernementales du Québec et du Canada, participation au Congrès général de l'Union des producteurs agricoles (UPA).

ANNEXE

LISTE DES PARTICIPANTS À LA MISSION SUD-NORD « VIENS MARCHER MA TERRE »

BÉNIN

Olagoké Arouna LAWANI, président de la Plateforme nationale des organisations de producteurs agricoles du Bénin (PNOPPA)

BURKINA FASO

Dienaba DIALLO, présidente du bureau du Collège des femmes de la Confédération paysanne du Faso (CPF)

MALI

Ibrahima COULIBALY, président du Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA)

SÉNÉGAL

Adam Djibbé SOW, secrétaire générale du Collège des femmes du Cadre national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Nathanaël BUKA MUPUNGU, président de la Confédération paysanne du Congo (COPACO)

TUNISIE

Rim FERCHICHI, secrétaire générale de l'Union maghrébine et nord-africaine des agriculteurs (UMNAGRI)

