TORONTO, le 22 oct. 2020 /CNW/ - En novembre, nous célébrerons le 10e anniversaire du Mois de la littératie financière, une initiative de nombreux groupes communautaires ainsi que d'organismes sans but lucratif et gouvernementaux visant à améliorer la littératie financière des Canadiens.

Ce sont plus de quatre Canadiens sur dix qui indiquent que l'argent est une préoccupation quotidienne, et pour un tiers de la population à faible revenu, il s'agit d'une inquiétude quasi constante. De tels chiffres prouvent que la littératie financière est une compétence qui peut aider à rehausser l'assurance en ce qui concerne les décisions touchant l'argent.

Après une année difficile, plusieurs Canadiens se retrouvent dans une position plus précaire que jamais vis-à-vis de leurs finances. Le Mois de la littératie financière peut les aider à tirer profit de l'information et du soutien de divers organismes sans but lucratif et gouvernementaux pour y voir plus clair dans leur situation financière. En comprenant mieux leurs finances, les Canadiens gagneront en assurance et, au bout du compte, pourront prendre de meilleures décisions concernant leur argent.

« Étant donnée la situation économique à laquelle sont confrontés les Canadiens, la littératie financière est plus importante que jamais », explique Mack Rogers, directeur administratif d'ABC Alpha pour la vie Canada. « Encore une fois cette année, nous sommes ravis de participer activement au Mois de la littératie financière afin d'aider les apprenants adultes à gagner en assurance quant aux questions d'argent tout en offrant des ressources utiles à la communauté des praticiens de l'alphabétisation. »

C'est avec fierté qu'ABC Alpha pour la vie Canada présentera différentes initiatives tout au long du mois, comme une série de cinq webinaires gratuits et le nouveau cours Spending Plans accessible sur la plateforme de compétences en ligne ABC, tous deux offerts en anglais pour l'instant. Présentée dans le cadre du programme Question d'argent, la série de webinaires a pour public cible des apprenants adultes et vise à les aider à mieux comprendre leurs finances. Elle couvre des thèmes tels que la création d'un budget, l'établissement d'un dossier de crédit et la prévention des fraudes en ligne.

Question d'argent est un programme d'introduction à la littératie financière gratuit, conçu avec le soutien de financier de notre partenaire fondateur, le Groupe Banque TD (TD), à l'occasion du premier Mois de la littératie financière, il y a dix ans déjà. Le programme regorge d'activités d'apprentissage pouvant être adaptées en fonction des besoins des différents groupes et présentées partout au Canada dans le cadre d'ateliers, souvent par des volontaires de la branche locale de la Banque TD.

« Dans le contexte actuel, il est encore plus important de continuer à soutenir les Canadiens en leur donnant accès à des outils et à des programmes tels que Question d'argent, qui les aideront à bâtir leurs compétences financières », souligne Andrea Barrack, chef mondiale, Développement durable et Responsabilité sociale du Groupe Banque TD. « Par le biais de La promesse TD Prêts à agir, notre plateforme d'entreprise citoyenne mondiale, nous nous engageons à aider des milliers de personnes à comprendre leurs finances et à améliorer leurs compétences financières. »

Afin de souligner le 10e anniversaire du Mois de la littératie financière, nous vous présentons dix conseils dont nous ont fait part des apprenants adultes ayant participé au programme Question d'argent.

Avant de faire un achat, demandez-vous si l'article dont vous avez « besoin » ne serait pas plus un désir qu'une nécessité. Si vous pensez toujours qu'il s'agit d'un besoin, attendez deux semaines avant de l'acheter pour vous assurer qu'il s'agit bien d'un besoin essentiel.



Investissez dans des actions ou des fonds communs de placement afin que votre argent travaille pour vous.



Un CELI est un des meilleurs investissements possible pour un novice de la finance. L'argent que vous gagnez en intérêts ou en bénéfices d'investissement est entièrement libre d'impôt.



En mettant seulement 50 dollars par mois dans un REER, vous pouvez gagner 500 000 dollars si vous commencez avant l'âge de 30 ans.



Mangez toujours avant d'aller faire l'épicerie pour éviter de faire des achats impulsifs motivés par la faim.



Essayez de ne pas trop sacrifier d'argent à la commodité.



Ouvrez un compte d'épargne à intérêt élevé.



Emprunter de l'argent n'est pas toujours mauvais, surtout si vous l'utilisez pour acheter quelque chose comme une maison. Cela peut être un bon investissement à long terme.



Parlez à des gens qui en connaissent plus que vous sur les questions d'argent. Cela peut sembler intimidant, mais il ne faut pas se sentir mal de poser des questions simples à ce sujet. En leur demandant ce qui a motivé leurs propres décisions financières, vous serez plus confiant dans vos propres décisions.



Vous n'avez pas à mettre tous vos investissements dans le même panier sur le plan du risque. Vous pouvez diversifier votre portefeuille d'actions et de fonds communs de placement.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos du programme Question d'argent, pour organiser un atelier ou pour accéder à des ressources de littératie financière gratuites, consultez questiondargent.ca

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie CanadaMD est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à renforcer les organisations qui œuvrent à promouvoir l'apprentissage chez les adultes en concevant et en appuyant l'utilisation de matériel et de ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont les outils et les occasions dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et leur niveau d'alphabétisation. Pour en savoir plus sur la littératie numérique ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le www.abcalphapourlavie.ca.

Renseignements: Ashley Tilley, ABC Alpha pour la vie Canada, [email protected], 647 326-9393

