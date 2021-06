LAVAL, QC, le 1er juin 2021 /CNW/ - A l'occasion de l'ouverture du Sommet mondial de la mobilité durable le 1er juin 2021, Movin'On annonce la mise en place d'une gouvernance partagée, créée pour amplifier et accélérer son action à l'échelle mondiale.

La conviction de Movin'On est qu'aucun acteur seul ne pourra répondre aux immenses défis sociétaux de la mobilité, comme la congestion et la pollution des villes, l'émission des gaz à effet de serre, la raréfaction des ressources, le financement des nouvelles infrastructures de transport ou encore l'accès à la mobilité pour tous.

C'est la raison pour laquelle Movin'On a décidé d'élargir sa gouvernance à 10 grandes entreprises mondiales, chacune leader sur ses marchés, et qui partagent la conviction que la mobilité est au cœur du développement et du progrès humain.

Autour de Florent Menegaux, Président de Movin'On et Président du Groupe Michelin, se sont alliés 9 dirigeants d'entreprises :

Omar Abbosh, CEO Microsoft Services

Oscar de Bok, CEO DHL Supply Chain

Jean-Laurent Bonnafé, CEO BNP Paribas

Xavier Huillard, CEO VINCI

Ilham Kadri, CEO Solvay

Patrick Koller, CEO Faurecia

Luca de Meo, CEO Renault

Rodolphe Saadé, Chairman et CEO CMA CGM

Julie Sweet, CEO Accenture

Cette nouvelle gouvernance partagée fixera les orientations stratégiques de Movin'On, facilitera la co-innovation et l'expérimentation de nouvelles solutions, ainsi que la mise en place de nouveaux partenariats.

Florent Menegaux, Président de Movin'On et Président du Groupe Michelin, a déclaré à cette occasion : « Je suis très heureux aujourd'hui d'annoncer la gouvernance partagée de Movin'On : elle rassemble des entreprises mais aussi des personnalités, convaincues, comme je le suis profondément moi-même, que la mobilité est facteur de progrès. Nous allons nous engager ensemble pour la rendre durable et inclusive. Cette nouvelle gouvernance constitue une étape majeure du développement de Movin'On. »

Les dix dirigeants se retrouvent aujourd'hui pour l'ouverture du Sommet Movin'On (14h00 heures CET - 8h00 EST), pour partager leur engagement collectif avec l'ensemble des participants.

Le Sommet Movin'On se tient cette année en format phygital du 1er au 4 juin 2021.Trois studios diffuseront depuis Paris, Montréal et Singapour près de 50 heures de direct, sous forme de conférences, panels, et sessions de travail. https://summit.movinonconnect.com/fr

Depuis sa création par Michelin en 2017, Movin'On fédère plus de 300 organisations privées et publiques de 60 pays (entreprises, startups, villes, pays, organisations internationales et ONG, universités et société civile…). Les membres de Movin'On travaillent ensemble à anticiper les marchés et la demande future, à construire des scénarios d'évolutions partagés et à faciliter la mise au point de solutions pour une mobilité plus durable, plus accessible et avec moins d'impact pour l'environnement.

Movin'On est le premier écosystème mondial de co-innovation qui fédère plus de 300 grands acteurs de la mobilité durable, publics et privés, collectifs et individuels : grandes entreprises, startups, villes, pays, organisations internationales, académiques et société civile. Indépendant et sans but lucratif, Movin'On met en place des solutions concrètes et des innovations grâce notamment au Movin'On Lab, un think-and-do tank et à ses Communautés d'intérêts.

Chaque année, la Communauté Movin'On organise des événements, physiques ou numériques, pour faire avancer concrètement ses projets

Pour en savoir plus sur nos actions, rendez-vous sur www.movinonconnect.com

