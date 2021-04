Dix associations canadiennes de hockey mineur recevront chacune une #PasseALaRelevedeKruger de 10 000 $, et d'autres passes sont à venir

« L'année a été difficile pour les familles de joueurs de hockey au Canada, et notre objectif est de soutenir leur passion et leur participation à notre sport national », déclare Susan Irving, directrice générale du marketing à Produits Kruger et elle-même mère de deux enfants.

« Ce sont plus de 450 associations de hockey mineur au Canada qui ont demandé une #PasseALaRelevedeKruger dans le but d'aider leurs membres ayant du mal à payer les frais d'inscription en cette période sans précédent. Nous sommes fiers et reconnaissants de leur venir en aide », ajoute-t-elle.

Et les gagnants sont :

Les dix premières associations canadiennes de hockey mineur à recevoir une #PasseALaRelevedeKruger de 10 000 $ reflètent la diversité unique du Canada, allant d'un océan à l'autre et comprenant filles et garçons. D'est en ouest, ce sont :

West Colchester Minor Hockey Association - West Colchester , Nouvelle-Écosse

, Nouvelle-Écosse Association du Hockey Mineur de Sept-Îles - Sept-Îles, Québec

Association Hockey Féminin Vallée de Gatineau - Vallée-de-la- Gatineau , Québec

- Vallée-de-la- , Québec Ottawa East Minor Hockey -- Ottawa, Ontario

Hamilton Girls Hockey Association - Hamilton, Ontario

Bruce Peninsula Minor Hockey - Northern Bruce Peninsula , Ontario

, McCreary Minor Hockey Association - McCreary, Manitoba

Peace River Minor Hockey Association - Peace River, Alberta

Hay River Minor Hockey Association - Hay River , Territoires du Nord-Ouest

, Territoires du Nord-Ouest Abbotsford Minor Hockey Association - Abbotsford , Colombie-Britannique

Cinq NOUVEAUX prix à venir

Il y a encore de l'espoir pour cinq associations canadiennes de hockey mineur méritantes qui n'ont pas encore été nommées! En effet, le programme La passe à la relève de Kruger accepte les candidatures jusqu'au 15 juin et attribuera cet été plus de 10 000 dollars à cinq autres associations canadiennes de hockey mineur. Les candidatures peuvent être soumises ici.

Produits Kruger donne un coup de main, une passe à la fois

Le hockey est bien plus que le sport national du Canada. C'est un moyen pour les enfants, les familles et les communautés de tout le pays de se rassembler, de partager des expériences et de participer à quelque chose qui nous unit tous. Produits Kruger reconnaît l'importance du hockey pour les jeunes au Canada et fait un don de 5 $ pour chaque passe enregistrée au cours de la saison régulière 2020-2021 de la LNHMD, en plus du don initial de 150 000 $.

« Marquer un but, c'est important, mais il faut comprendre que les passes décisives le sont tout autant, explique Susan Irving. Grâce à notre partenariat avec la LNH, nous avons maintenant une raison encore plus grande de célébrer chaque passe enregistrée pendant la saison régulière. »

Les sommes données pour chacune de ces passes s'accumuleront pendant le reste de la saison régulière de la LNH. À ce jour, 5 731 passes ont été enregistrées, ajoutant 28 655 $ au don initial de 150 000 $.



