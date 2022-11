Divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics - Le Protecteur du citoyen apporte des précisions concernant une conclusion d'enquête

« Notre enquête portait sur le fonctionnement administratif du programme de subventions, incluant la gestion de l'interface entre les autorités du ministère de l'Éducation et le cabinet politique. Nos constats et nos recommandations s'adressent tous au ministère de l'Éducation. Notre conclusion d'acte répréhensible vise le ministère de l'Éducation et non des personnes en particulier. Bien que la divulgation ait été reçue en février 2018, l'enquête s'est échelonnée sur plusieurs années, et ce, jusqu'en novembre 2021. Dans les derniers mois, nous avons eu des échanges avec le ministère de l'Éducation afin de nous assurer de la mise en œuvre de nos recommandations », a déclaré le protecteur du citoyen, Marc-André Dowd.