Diversified acquiert Advanced Presentation Products, élargissant sa présence nord-américaine

La société étend ses activités au Canada dans un contexte où un marché important offre aussi des possibilités de croissance à long terme

KENILWORTH, New Jersey, 4 sept. 2019 /CNW/ - Diversified, important fournisseur mondial de solutions technologiques, annonce avoir acquis Advanced Presentation Products, intégrateur de premier plan au Canada, et ce, depuis 24 ans, se spécialisant dans les solutions de communication audiovisuelle, le service et soutien aux clients -- entreprises, administrations publiques et établissements d'enseignement -- dans tout le pays.

« Lorsque nous nous sommes récemment associés à Advanced pour développer une solution complexe de nouvelle génération, solution destinée à une grande entreprise canadienne, j'ai été tout de suite impressionné », a déclaré Fred D'Alessandro, fondateur et chef de la direction de Diversified. « Ses valeurs de qualité, d'intégrité, de service et d'excellence s'harmonisent parfaitement avec notre culture d'entreprise, et je suis certain que notre succès commun continuera de croître et apportera à nos clients une valeur à long terme. »

Commentant l'acqusition, David Weatherhead, président et chef de la direction d'Advanced, a déclaré : « Cela marque le début du prochain grand chapitre de l'histoire d'Advanced depuis sa création au Canada il y a 24 ans. Je suis très fier de tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent et je pars en sachant que Diversified va mener la société à de nouveaux sommets pendant que je m'emploie à développer mon entreprise de location de matériel audiovisuel. »

Fondée en 1995, Advanced a depuis pris de l'ampleur -- ses bureaux étant situés dans la région de Toronto --, devenant l'un des intégrateurs de systèmes audiovisuels les plus respectés au Canada. Concrètement, Advanced est le chef de file au Canada dans la conception et l'installation de solutions audio-vidéo, d'affichage numérique et de collaboration visuelle, ainsi que de technologies d'éducation de la maternelle à la 12e année, y compris l'audiovisuel, l'informatique, la robotique, l'impression 3D et autres solutions axées sur STEAM.

« Accueillir l'équipe Advanced dans la famille Diversified est un prolongement naturel de nos activités nord-américaines actuelles », a commenté Kevin Collins, président de Diversified, ajoutant que la société « se réjouit beaucoup de pouvoir établir un camp de base sur le marché canadien en s'appuyant sur les acquis d'une organisation aussi forte qu'Advanced. »

« Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe Diversified », a déclaré Mark McPherson, vice-président directeur chez Advanced. « Le caractère varié des solutions que propose cette société, non seulement à ses clients en Amérique du Nord, mais aussi du monde entier, est vraiment exceptionnel, et nous sommes très fiers d'en faire partie. »

David Weatherhead s'en ira pour poursuivre ses autres projets d'entreprise. Mark McPherson et l'équipe d'Advanced, composée d'employés estimés, apporteront une valeur considérable à la stratégie de croissance de Diversified, en mettant l'accent sur la croissance des activités client actuelles et en exploitant l'éventail des solutions complètes de Diversified pour trouver de nouveaux créneaux.

À propos de Diversified

Diversified, important fournisseur mondial de solutions technologiques, offre un ensemble complet de solutions reliant les entreprises de premier plan d'aujourd'hui au marché mondial. Notre équipe d'experts du secteur, sans cesse croissante, collabore avec des clients de divers marchés, les aidant à atteindre les niveaux de rendement les plus élevés, à perfectionner leurs opérations, à augmenter leur productivité et à optimiser leur retour sur capital investi.

Depuis 1993, Diversified bénéficie du profil de partenaire global au service d'une clientèle dynamique. Pour savoir comment donner corps à vos objectifs technologiques, n'hésitez pas à consulter notre site à l'adresse www.diversifiedus.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/713415/Diversified_Logo.jpg

SOURCE Diversified

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Anthony Cuellar, vice-président directeur, Marketing mondial, acuellar@diversifiedus.com, https://diversifiedus.com/, https://diversifiedus.com

Related Links

https://diversifiedus.com