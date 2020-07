Pour aider à remédier à cette situation, Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (DEO), a annoncé aujourd'hui l'octroi de 8,3 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) pour soutenir les organisations de l'Initiative pour les femmes entrepreneurs (IFE) dans l'Ouest canadien. Monsieur Duguid a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO).

Le Women's Enterprise Centre de la Colombie-Britannique, Alberta Women Entrepreneurs, Women Entrepreneurs of Saskatchewan et le Women's Enterprise Centre du Manitoba recevront chacun 2 millions de dollars en fonds de prêts supplémentaires pour les femmes entrepreneurs. En outre, 300 000 dollars en fonds de fonctionnement seront répartis à parts égales entre les quatre organisations de l'IFE pour répondre à la demande accrue de services consultatifs et de soutien aux entreprises.

Soutien ciblé pour les femmes entrepreneurs de l'Ouest canadien

Ces organisations utiliseront les fonds pour aider les entreprises canadiennes appartenant à des femmes qui ne peuvent pas accéder aux grands programmes fédéraux de financement de secours en leur fournissant des liquidités immédiates pour faire face aux défis liés à la COVID-19. Les organisations de l'IFE possèdent une grande expérience de travail avec les femmes entrepreneurs; elles les aident à surmonter les obstacles et les défis dans la création de leur entreprise. Elles ont également fait leurs preuves en matière de prêts et de services de suivi pour les femmes entrepreneurs afin de garantir leur réussite à long terme.

Le soutien aux entreprises en cette période de crise sans précédent fait partie intégrante du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Ces entreprises sont l'épine dorsale de notre économie; elles fournissent de bons emplois qui font vivre des familles partout au pays. En soutenant les employeurs aujourd'hui, le Canada sera dans une meilleure position à la fin de cette crise.

Citations

« Les femmes entrepreneurs et les entreprises appartenant à des femmes sont confrontées à des défis uniques au Canada et dans l'Ouest. Je suis heureuse que le gouvernement du Canada soit en mesure d'offrir ces soutiens afin qu'elles puissent continuer à fonctionner et à bâtir l'avenir économique du Canada. Les femmes entrepreneurs veulent retourner à la création de leurs entreprises, et nous serons là pour les aider à mieux les reconstruire. »

- L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Les femmes entrepreneurs de l'Ouest canadien contribuent de manière incroyable, et ce, chaque jour, à notre économie et à nos collectivités. Leur émancipation économique est essentielle à une économie florissante et sera cruciale pour la reprise économique des collectivités de l'Ouest canadien. Avec l'aide de DEO et d'autres ministères du Canada, les entreprises dirigées par des femmes reviendront plus fortes que jamais ».

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre du Développement économique et des Langues officielles (DEO) et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

« Le FARR contribuera à amplifier le soutien fourni par WESK (et d'autres membres de l'Initiative pour les femmes entrepreneurs) aux femmes entrepreneurs de notre province. Les femmes entrepreneurs qui tirent parti du nouveau fonds de prêt peuvent également utiliser les services de WESK pour aborder la reprise des activités de manière stratégique ».

- Prabha Mitchell, directrice générale, Women Entrepreneurs Saskatchewan

Faits saillants

Le 13 mai 2020, le gouvernement du Canada a lancé le FARR de 962 millions de dollars, dont 304,2 millions de dollars sont destinés à l'Ouest canadien, afin de soutenir les entreprises touchées par la COVID-19 sur le plan économique.

a lancé le 962 millions de dollars, dont 304,2 millions de dollars sont destinés à l'Ouest canadien, afin de soutenir les entreprises touchées par la COVID-19 sur le plan économique. Le financement annoncé aujourd'hui est fourni par DEO, qui investit stratégiquement dans des projets qui favorisent la diversification économique durable pour les collectivités, renforcent le développement et la croissance des entreprises et facilitent l'innovation.

En 1995, DEO a établi l'IFE, créant une organisation indépendante sans but lucratif dans chaque province de l'Ouest pour aider les femmes entrepreneurs à démarrer et à faire croître leur entreprise. Les organisations de l'IFE offrent des services consultatifs aux entreprises, des prêts (d'un montant pouvant aller jusqu'à 150 000 dollars ) et des possibilités de mentorat et de réseautage à l'appui des femmes entrepreneurs.

) et des possibilités de mentorat et de réseautage à l'appui des femmes entrepreneurs. Le gouvernement du Canada fait progresser l'émancipation économique des femmes grâce à la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, un investissement de près de 5 milliards de dollars qui vise à doubler le nombre d'entreprises appartenant à des femmes d'ici 2025.

