L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, avec Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada), a publié aujourd'hui un rapport synthétisant les résultats de ces travaux intitulé Prospérité des Prairies : Une vision pour la gestion des ressources hydriques en Saskatchewan et dans les Prairies.

DEO a sollicité les contributions d'un large éventail d'intervenants. Le projet a débuté par le Sommet sur l'eau des Prairies qui s'est tenu en juin 2019 à Regina et qui a réuni plus de 130 experts, dirigeants autochtones et représentants des gouvernements fédéral et provinciaux, d'administrations municipales, de l'industrie et d'organisations non gouvernementales. Le rapport reflète les résultats de ce Sommet, la participation subséquente de divers intervenants et de nouvelles recherches et analyses réalisées sur les impacts économiques et environnementaux.

Le rapport recommande de mettre au point l'infrastructure nécessaire en vue d'élargir l'irrigation dans le centre de la Saskatchewan, y compris des projets d'irrigation de Westside et du canal Upper Qu'Appelle que le gouvernement de la Saskatchewan s'est récemment engagé à réaliser. La mise en œuvre de la recommandation formulée dans ce rapport contribuera à réduire les impacts des changements climatiques, en particulier les sécheresses et inondations plus sévères auxquelles doivent faire face les collectivités et les producteurs agricoles des Prairies, tout en positionnant la Saskatchewan et les Prairies en tant que leaders mondiaux dans le secteur de la production et de la transformation agroalimentaires.

Le potentiel économique de ces projets d'irrigation est considérable. Le gouvernement du Canada reconnaît le potentiel d'impacts environnementaux et sociaux pour plusieurs collectivités et intervenants. Des discussions et des décisions importantes devront survenir avant que ne commence la mise en œuvre de ces projets, y compris relativement aux exigences en matière de consultations, de lois et de règlements.

« Le gouvernement du Canada soutient la croissance et la prospérité en contribuant à assurer un approvisionnement durable en eau pour les villes, les municipalités, les communautés autochtones, les fermes et les industries de l'ensemble des Prairies. Prospérité des Prairies : Une vision pour la gestion des ressources hydriques en Saskatchewan et dans les Prairies est une première étape qui servira de point de départ pour les discussions et les activités futures visant à mettre en place une infrastructure transformatrice et à travailler en collaboration avec les partenaires et les intervenants. »

- L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, et ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le travail de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada a mené à la formulation d'une recommandation qui pourrait entraîner des changements transformateurs qui renforceront notre résilience et soutiendront notre prospérité pour les générations à venir. Pour la Saskatchewan et les Prairies, il s'agit d'une occasion déterminante qui leur permettra de solidifier leur position à titre de leaders mondiaux dans les domaines de la production agroalimentaire et de la gestion de l'eau, tout en léguant aux futures générations une économie plus durable et de bons emplois. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada)

Afin de réaliser leur plein potentiel et de devenir des leaders mondiaux dans le domaine de la production agroalimentaire, les producteurs agricoles et les transformateurs à valeur ajoutée des Prairies ont besoin d'un accès fiable aux ressources hydriques.

Le gouvernement du Canada nourrit une vision d'une Saskatchewan à même d'exploiter son plein potentiel agricole et de croissance au bénéfice de tous, et où les ressources hydriques de l'ensemble des Prairies sont protégées. La réalisation de cette vision profitera à tous les résidents de l'ensemble des Prairies, et ce, pour de nombreuses générations à venir.

L'utilisation des ressources en eau du lac Diefenbaker, le canal de la rivière Qu'Appelle et le projet d'irrigation de Westside pourraient améliorer la sécurité de l'approvisionnement en eau et permettre l'irrigation de près de 500 000 acres additionnelles dans la région centre-sud de la Saskatchewan .

