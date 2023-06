SHERBROOKE, QC, le 20 juin 2023 /CNW/ - DistriQ, zone d'innovation quantique, basée à Sherbrooke, Québec, est fière d'annoncer la création du Studio Quantique et son partenariat avec Quantonation Ventures et l'Accélérateur de Création d'Entreprises Technologiques (ACET).

Le Studio Quantique supporte les entrepreneurs émergents avec une infrastructure de soutien spécialement conçue pour permettre aux innovateurs dans le domaine des technologies quantiques de faire de la recherche, de développer et de raffiner leurs projets dans le but de mettre au point de nouvelles solutions technologiques utiles pour le marché.

Les entreprises quantiques ont des caractéristiques spécifiques qui nécessitent la création d'un écosystème complet : excellence académique, infrastructure, vaste réservoir de talents, accès au financement privé et non dilutif et soutien public. Le Studio Quantique de DistriQ, Quantonation et ACET réuniront ces éléments pour soutenir les jeunes pousses quantiques à devenir des leaders mondiaux avec le soutien de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke.

L'investissement de Quantonation est une évolution naturelle pour renforcer sa présence, depuis 2018, dans l'écosystème sherbrookois. Depuis son premier investissement dans Nord Quantique, plusieurs entreprises du portefeuille ont positionné leurs opérations au sein de DistriQ pour profiter de son infrastructure quantique de classe mondiale et de ses talents. Le Studio Quantique créera un flux de transactions de haute qualité pour l'industrie quantique.

Christophe Jurczak, Directeur Général de Quantonation Ventures, a déclaré : « Le Studio Quantique répond à un besoin important de réduire les risques et d'accélérer la création d'entreprises issues de la recherche sur les technologies quantiques et la physique profonde, en renforçant le pipeline d'opportunités d'investissement dans les domaines de l'informatique, des communications et de la détection. Notre investissement dans le Studio Quantique est une décision stratégique basée sur les progrès très positifs que nous avons réalisés en travaillant avec DistriQ et sa richesse en talents quantiques dans la zone d'innovation. Nous envisageons plusieurs initiatives de ce type dans les principaux écosystèmes quantiques du monde entier, qui seront connectés. Nous nous engageons à soutenir les innovateurs avec la certitude absolue que les solutions développées deviendront des solutions puissantes offrant des avantages commerciaux significatifs.»

DistriQ combine efficacement la recherche, l'enseignement, l'entrepreneuriat et l'industrie, favorisant un environnement de classe mondiale propice à l'innovation quantique, par exemple :

Espace Quantique 1, qui ouvrira ses portes à Sherbrooke au début de l'automne 2023. Ce bâtiment de 50 000 pieds carrés (4 600 mètres carrés) sera le centre quantique le plus vaste et le plus complet du monde à vocation commerciale. Il réunit les plus grands spécialistes des technologies quantiques et les laboratoires de développement quantique commercial les mieux équipés.

L'Université de Sherbrooke - possède une expertise de renommée mondiale en science quantique et en technologies quantiques et contribue activement à former une main-d'œuvre hautement qualifiée dans ce secteur critique au sein de l'Institut quantique.

Un secteur technologique et manufacturier innovant pour permettre aux entrepreneurs d'accélérer la mise sur le marché de solutions novatrices.

L'ACET est un accélérateur d'entreprises renommé basé à Sherbrooke, dont une partie de la mission est dédiée à l'accompagnement d'entreprises en quantique qui proviennent de partout à travers le Québec. L'organisme supporte actuellement une douzaine d'entreprises dans ce domaine. Son expertise permettra aux entreprises incubées au Studio de bénéficier des services d'un accélérateur reconnu, et d'un réseau étendu de coachs spécialisés, incluant des experts quantiques, qui pourront soutenir les start-ups dans les différents aspects de leur croissance.

Richard St-Pierre, directeur général de DistriQ, zone d'innovation quantique, a ajouté : « Le Studio Quantique est une nouvelle étape puissante et sans précédent pour accélérer l'innovation quantique. En offrant aux scientifiques et aux entrepreneurs du secteur quantique une plateforme mondiale de premier plan à la hauteur de leurs ambitions, nous leur donnons les moyens de concrétiser avec succès leurs idées transformatrices. Nous sommes extrêmement fiers de participer à ce bond en avant dans l'évolution du domaine quantique, et fiers de renforcer les liens avec Quantonation Ventures, le leader mondial de l'investissement quantique. Nous nous attendons à ce que d'autres fonds et partenaires financiers québécois se joignent à l'initiative dans les mois à venir ».

À PROPOS DE DISTRIQ, ZONE INNOVATION QUANTIQUE

La Zone d'innovation quantique, organisme à but non lucratif basé à Sherbrooke au Québec, est un catalyseur d'expertises et d'infrastructures quantiques pour favoriser l'émergence et l'accélération d'innovation dans cette industrie. Un des projets phares de DistriQ est le Studio Quantique. Les partenaires fondateurs investis dans DistriQ sont la Ville de Sherbrooke, le Cégep de Sherbrooke, Productique Québec, Centre 24-Juin, Sherbrooke Innopole et l'Université de Sherbrooke, incluant sa chaîne d'innovation intégrée dont l'Institut quantique et le 3iT.

À PROPOS DE QUANTONATION VENTURES

Quantonation Ventures est la première société de capital de risque spécialisée dans les technologies quantiques, avec plus de 100 millions d'euros sous sa gestion. Quantonation investit dans le monde entier, en ciblant les entreprises en phase de démarrage dans les domaines de l'informatique quantique, de la communication quantique et de la détection quantique. Quantonation a déjà investi dans 24 entreprises du secteur des technologies quantiques.

À PROPOS DE ACET

L'Accélérateur de création d'entreprises technologiques (ACET) a pour mission d'identifier les projets technologiques innovants et audacieux, d'accompagner les entrepreneures et entrepreneurs dans leur développement et de propulser les nouvelles entreprises novatrices ayant un impact sociétal positif. Soutenue par une communauté d'affaires engagée, l'ACET offre un accompagnement personnalisé, de l'amorçage jusqu'à l'internationalisation, l'accès à différentes sources de financement y compris ses propres fonds d'investissement, l'expertise de son service d'intelligence de marché et la puissance de ses réseaux afin que les entrepreneurs puissent transformer leur passion, leur vision et leurs innovations en une entreprise à succès.

