Distributel salue l'initiative du Fonds pour la large bande visant à combler le fossé numérique au Canada

L'entreprise demande au CRTC de faire appliquer la décision relative au tarif qu'elle a rendue en 2019 pour créer un climat de certitude et stimuler l'innovation.

TORONTO, le 18 nov. 2020 /CNW/ - Communications Distributel Limitée applaudit la décision du Gouvernement du Canada de porter à 1,75 milliard de dollars le financement offert par le biais du Fonds pour la large bande universelle. Ce fonds accélérera l'expansion plus que nécessaire de l'infrastructure et contribuera à améliorer l'accès aux services Internet partout au pays, en particulier dans les communautés mal desservies.

Cette annonce souligne l'urgence pour le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de faire appliquer des éléments critiques de la décision qu'il a rendue en 2019, d'une part, en assurant une certaine certitude à l'égard des prix pour les fournisseurs de services indépendants comme Distributel afin de leur permettre de mener leurs activités et d'investir de manière durable, et, d'autre part, en demandant de rembourser aux fournisseurs de services indépendants de façon rétroactive les sommes payées en trop, lesquelles Distributel utiliserait principalement pour accélérer ses efforts d'expansion de l'Internet large bande dans les communautés rurales et investir dans d'autres projets innovants qui apporteraient de la valeur à toute la population canadienne.

« Combler le fossé numérique au Canada est depuis longtemps au cœur du but et de la mission de Distributel, a déclaré Matt Stein, PDG de Distributel. La connectivité haute vitesse contribue à la transformation des entreprises, au développement de réseaux communautaires et à l'innovation sur la scène mondiale. Combler le fossé n'est pas seulement une question d'améliorer l'accès à Internet, mais aussi d'offrir des forfaits intéressants et des tarifs abordables. Nous sommes déterminés à offrir un service exceptionnel à tous les Canadiens, peu importe leur lieu de résidence. »

M. Stein souligne que le partenariat de Distributel avec Réseau de communications Eeyou (RCE) en 2018 est un excellent exemple d'expansion rurale réussie. Les deux entreprises ont travaillé ensemble pour offrir aux communautés cries d'Eeyou Istchee et aux municipalités d'Eeyou Istchee Baie-James dans la région Nord-du-Québec un service Internet par fibre optique de 1 Gbit/s à la fine pointe de la technologie, comparable à ceux que l'on trouve dans les grands marchés comme Montréal, Vancouver et Toronto. « Ces communautés profitent maintenant d'un service Internet de la plus haute qualité, nettement supérieur à ce que le gouvernement avait demandé. Toute la population canadienne mérite un tel service, poursuit M. Stein. Qui plus est, le prix de ces services est comparable à celui des services offerts dans la plupart des grandes villes canadiennes. Voilà ce qu'il faut faire pour combler le fossé numérique. »

L'augmentation du Fonds pour la large bande universelle permettra à Distributel d'investir davantage dans la communauté d'Eeyou Istchee en collaboration avec RCE ainsi que dans d'autres communautés rurales semblables partout au Canada. L'entreprise prévoit déjà d'investir 75 millions de dollars dans dix communautés rurales afin de leur fournir des vitesses de bande passante, des services et le soutien qu'elles méritent. Ces plans sont en parfaite adéquation avec la déclaration du CRTC de 2016 selon laquelle l'Internet large bande est un service de base auquel toute la population canadienne devrait avoir accès et que la connectivité améliore la qualité de vie, accroît les perspectives économiques et renforce les relations et l'engagement dans les communautés.

Le gouvernement prévoit que 98 % de la population canadienne aura accès à l'Internet large bande d'ici 2026. Et considérant le nombre de familles touchées durement par les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19, la nécessité de proposer des offres équitables et concurrentielles devient d'autant plus cruciale, affirme M. Stein. Cette situation démontre à quel point il est urgent que le CRTC mette en œuvre sa décision de 2019 à l'égard des tarifs afin de créer un climat de certitude dont les fournisseurs de services indépendants ont grand besoin afin de poursuivre leurs projets, comme le partenariat avec RCE.

« Nous avons besoin que le CRTC mette en application sa décision pour que nos clients puissent en bénéficier, enchaîne M. Stein. Il faut prendre les décisions dans l'intérêt des Canadiens et des Canadiennes, surtout pour ceux et celles à qui l'accès à ce type de service a été refusé dans le passé. Nous nous engageons à collaborer avec des partenaires locaux, comme RCE, pour que les communautés mal desservies au Canada puissent profiter de ces services. »

Il est temps que le CRTC fasse appliquer sa décision mûrement réfléchie.

Même si le CRTC a rendu sa décision il y a plus d'un an, le climat d'incertitude règne toujours, notamment en raison des moyens dilatoires qui continuent d'être employés par les entreprises de télécommunications. Par ailleurs, la décision de la Cour d'appel fédérale de septembre 2020 (en anglais seulement) affirmait que la validité des demandes des opérateurs historiques était « douteuse ».

Selon M. Stein, « le flux constant de tactiques dilatoires de la part des opérateurs historiques, notamment leur dernière démarche de recours devant la Cour suprême du Canada, n'a servi qu'à profiter aux grands acteurs et à étouffer les autres joueurs de l'industrie. Les Canadiens et les Canadiennes méritent mieux. Nous avons besoin d'un marché sain et concurrentiel qui stimule l'innovation, dessert équitablement toutes les communautés et offre du répit aux consommateurs, non seulement en ce qui a trait au prix, mais aussi à la variété de l'offre et à la qualité du service qui se doit d'être exceptionnel. Il est temps que le CRTC se montre ferme quant à sa décision au sujet de l'instauration de tarifs de gros équitables et du remboursement des sommes payées en trop par les fournisseurs de services indépendants pendant des années, pour que cela se traduise directement par une augmentation de la valeur pour les Canadiens. »

Avec la décision du CRTC relative aux tarifs et l'augmentation du financement de la part du Gouvernement du Canada, Distributel entrevoit clairement le jour où tous les Canadiens, partout au pays, auront accès à Internet et profiteront d'une offre variée, équitable et concurrentielle qui leur apportera de la valeur.

