Distributel et Primus Communications renoncent à tous les frais des appels interurbains à destination de l'Ukraine effectués par leurs clients de la téléphonie résidentielle

TORONTO, le 25 févr. 2022 /CNW/ - Distributel Communications et Primus Communications, qui font partie du groupe de sociétés Distributel comprenant Acanac, renonceront à tous les frais des appels interurbains à destination de l'Ukraine effectués par leurs clients de la téléphonie résidentielle. En raison des événements troublants qui touchent actuellement cette région, tous les clients du service de téléphonie résidentielle de Distributel et de Primus pourront communiquer avec leurs proches sans devoir se soucier des frais d'interurbain.

« Les événements actuels en Ukraine nous touchent tous chez Distributel. Nous nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les clients qui ont besoin de communiquer avec leurs proches en cette période difficile, a déclaré Brad Fisher, dirigeant principal des revenus de Distributel. Nous nous efforçons toujours de faire ce qui est juste et d'aider nos clients là où nous le pouvons. »

Les appels interurbains effectués par les clients du service de téléphonie résidentielle de Distributel et de Primus ne seront pas facturés jusqu'au 31 mars 2022.

Si vous souhaitez aider, la Croix-Rouge canadienne accepte les dons destinés au fonds de secours « Crise humanitaire en Ukraine ».

